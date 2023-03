Queda poco para que acabe esta legislatura, pero ha surgido una nueva táctica entre los promotores de eventos deportivos para meter goles por la escuadra a los políticos de turno que no se enteran de nada, como si de un fin de fiesta se tratase. Si usted comprueba que su hijo no tiene ni dónde entrenar, que para sufragar un desplazamiento se las ve y se las desea, que acude a la piscina del Centro Insular y se asombra de cómo están las instalaciones o si le hablan de que muchas infraestructuras deportivas en los barrios de la isla están que dan pena, no se preocupe, esto no interesa.

La política deportiva de la isla desde hace años se ha convertido en un coto de subvenciones, sin un plan establecido de infraestructuras ni de apoyo al deporte base. De presentación en presentación de eventos deportivos privados, con subvención pública, transcurren los mandatos, con la mejor de las sonrisas.

Pero vamos con la última táctica. Los promotores son conscientes de la endeblez política que existe en materia deportiva. Con la condición de hacer la presentación donde el político diga, para la foto de rigor, les meten goles por la escuadra que nunca llegan a imaginar. En los últimos años, en este círculo vicioso de subvenciones a eventos, se ha metido Turismo, a nivel insular y a nivel regional. Con esta premisa, y con la única misión de ganar más plata, los números de participantes extranjeros se han incrementado de manera notoria. Jajaja.

A nivel global, después de la pandemia, el número de participantes en los eventos ha disminuido. Aún así, los promotores siguen con la táctica de inflar el número de inscritos. El pasado domingo se celebró una carrera, en la que en su día se marcaron como objetivo superar los 4.000 participantes y a medida que se acercaba la fecha hablaban de más de 3.000. La realidad es que participaron más de 2.000 y no más de 3.000, pero esto no lo comprueba absolutamente nadie, porque da igual que corran 1.000 ó 200 porque la subvención está garantizada.

Pero en el ejemplo del incremento de nacionalidades, hay un dato que me ha producido risa. Para correr en el barranco de Guiniguada, este domingo vendrán atletas de 19 nacionalidades a la isla europea del deporte. ¿Ustedes se creen esto? El político, sí. Jajaja. Les advierto que en Gran Canaria hay muchos extranjeros residentes. ¿Esto es lo que están contando? Alguien se cree que para correr en el Guiniguada vendrán de 19 países. Así nos va. Mayo se acerca.