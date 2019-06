Gobierno «progresista»

Cada vez que se publica un estudio o informe sobre los servicios sociales, la situación que ocupa Canarias avergüenza a buena parte de la ciudadanía. El último ha sido el de Foessa, de Cáritas y la memoria anual de esta entidad. El archipiélago es la comunidad española con más personas sumidas en la pobreza severa. Esa definición no es como el informe Arope, que mide varias variables, entre ellas si las familias pueden comer carne o pescado tres veces por semana o si disponen de transporte y compara los resultados con los estándares medios de la sociedad de cada región. El informe Foessa, en cambio, se fija en si puedes o no llenar la nevera con lo básico para mantenerte con vida, pagar la luz, los medicamentos o el alquiler. Unas 334.000 personas en las islas no pueden hacerlo. No pueden entrar en un supermercado y hacer la compra, no les llega para pagar el recibo del agua o la luz, comprar las medicinas que necesitan o darle un desayuno básico a sus hijos e hijas. Miles de canarias y canarios sobreviven gracias a la caridad porque como sociedad política les hemos negado su derecho a una vida digna.