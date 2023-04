Otra vez unos viejitos

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Volvió a pasar. Dos personas mayores, una de ellas con serias dificultades de movilidad, han sido víctimas de un gravísimo siniestro que se ha saldado con la vida de uno de ellos. Fue estos días, en San Bartolomé de Tirajana. Un incendio quemó al hombre, de 86 años. Ella, de 83, logró escapar. Vivían solos. No se les conoce familia, no al menos aquí en la isla. Y los dos no eran ya plenos dueños de sus facultades mentales, o así lo parece por la forma de comportarse de ambos. Se habían dedicado a acumular todo tipo de objetos inservibles dentro y fuera de la casa, convertida en un estercolero inhabitable donde, sin embargo, estos dos mayores pasaban en condiciones indignas los últimos años de su vida.

Una página o incluso menos en los periódicos provinciales. O un despacho de agencia no muy largo, sacado del escueto y siempre frío comunicado del 1-1-2. No dio para más. Eran dos viejitos a los que casi nadie conoce y por los que casi nadie se duele, así que a otra cosa mariposa. Pero no, no debe seguir pasando. No puede ser que los mayores con problemas y sin familia se puedan ver abocados a finales de vida tan trágicos y crueles, víctimas también de una sociedad que no se acuerda de ellos, que no les presta la atención que merecen, en todos los órdenes, también en el legislativo y en el de los recursos sociosanitarios. En este caso, el Ayuntamiento tramitaba actuar, pero la burocracia judicial de una legislación posiblemente obsoleta dilató la solución. En España se blindan los derechos de muchos colectivos. Y está bien. Es necesario. Pero aquí queda una deuda por saldar. Por respeto. Y por humanidad.