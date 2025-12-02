La Transición y sus peajes

Ni modélica ni fallida. Una vez más, los extremos no reflejan la realidad. Tampoco respecto a la Transición española, ese delicado proceso por el que ... este país pasó de una dictadura a una democracia a finales de los años 70 del siglo XX.

Compleja, imperfecta, dolorosa, por momentos dulces, otros amarga, pero al final, creo, exitosa, con todos sus matices. Y es que no fue nada fácil. Hubo cesiones, sí, pero también resistencias. No fue indolora, precisamente, y corrió la sangre. No había semana sin atentado.

Y hubo quienes pagaron otro peaje: se libraron de una muerte física, pero les cobraron otra política. Tres de los que se inmolaron son los protagonistas de 'Anatomía de un instante', la serie de televisión que, basada en el libro homónimo de Javier Cercas, acaba de estrenar Movistar Plus +: el presidente Adolfo Suárez, el capitán general, vicepresidente primero para Asuntos de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, y el secretario general del PCE, Santiago Carrillo.

El escritor extremeño puso el foco en estos tres políticos porque fueron los tres únicos miembros del Congreso de los Diputados que no se escondieron bajo sus butacas cuando Tejero y sus secuaces tirotearon la Cámara Baja en el golpe de Estado del 23-F de 1981.

La serie dedica a cada uno un capítulo y lo hace sin caer en la complacencia y mucho menos, en la hagiografía; los tres, con sus luces y también con sus sombras. Pero a los tres les une un destino, les quemó la Transición, y una sombra, la del rey, que se llevó todos los méritos. Sus entornos los tomaron por traidores y lo cierto es que cada uno, a su modo y a su estilo, pagó caro haber puesto de su parte para construir una España nueva.