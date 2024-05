Definitivamente el mundo se ha vuelto loco. Hordas de fanáticos rojos proHamás protestan incomprensiblemente contra el legítimo derecho a la defensa de Israel. El ataque terrorista que asesinó a 1.200 personas el 7 de octubre pasado merece un castigo proporcional. Hay que barrer la franja de Gaza. ¿35.000 palestinos masacrados, entre ellos, miles de niños? Un mal menor. Daños colaterales. Escudos humanos de Hamás.

Una ola de antisemitismo comunista se extiende por la Tierra. Un infiltrado progre, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, un tribunal a escala mundial avalado por los 124 países, todos partidarios de la matanza de Hamás, que firmaron el Estatuto de Roma, ha dictado injustas órdenes de arresto por crímenes de guerra para Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. ¿Crímenes de guerra? Pero si Israel no ha hecho más que respetar escrupulosamente el derecho internacional.

Y por si faltaba algo entre tanto desvarío, la Corte Internacional de Justicia, otro brazo zurdo del rojerío que es la ONU, se ha atrevido a ordenar a Israel que detenga su ofensiva militar en Rafah...

Ya. Fin del disparate. Disculpen tanta ironía de trazo grueso. Es la visión caricaturesca que percibo en los del pensamiento binario y reduccionista. Que no, que esto no de va de rojos o azules, de propalestinos o proisraelíes. Esto va de derechos humanos y no es defendible ni respetable lo que está haciendo Israel en Gaza.

A Netanyahu ya se lo están diciendo incluso desde dentro, aunque sea por otros motivos. El exgeneral del Ejército israelí, miembro de su gabinete de Guerra y ministro del país, Benny Gantz, le ha dado un ultimátum para que antes del 8 de junio abandone, según dijo, el camino del fanatismo.