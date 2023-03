Gary Lineker ha sido uno de los escasos futbolistas británicos que dejaron huella tras su paso por la liga española. En concreto por el FC Barcelona. Se caracterizó por ser un buen delantero y un tipo simpático que chapurreaba con gracia el castellano, como acostumbran los nacidos en tierras de Shakespeare, ya que para ellos parece que aprender un idioma diferente al suyo es tan complejo como ascender el Everest.

Desde 1999, el exfutbolista lidera 'Match of the Day', un exitoso programa deportivo en la BBC, la televisión estatal británica y ejemplo internacional. Hace unos días criticó en Twitter la política migratoria del Primer Ministro, que consiste en no conceder asilo a los que lleguen en patera. Esto ha generado una enorme controversia, tras decidir la BBC suspenderle porque considera que sus afirmaciones fulminan la medida interna de no hacer comentarios en público sobre cuestiones políticas para mantener la imparcialidad de la cadena.

El gremio periodístico británico se ha volcado con Lineker para mostrarle todo su apoyo. Y no es para menos. Una cosa es ser fiel a los principios de imparcialidad del medio en el que se trabaja y otra muy distinta es salir a la calle con la boca sellada con cinta americana. Si Lineker hubiese expresado sus opiniones durante su programa, el enfado de la BBC tendría algo (no mucho) de fundamento. Pero que lo hiciera en una red social es como si lo hubiese realizado en un pub. Y lo más importante, quien lo hizo no fue Gary Lineker el presentador sino Gary Lineker la persona, que tiene todo el derecho del mundo a decir lo que le plazca. Por mucho que le moleste al poder político.