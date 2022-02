El pasado fin de semana, el diputado y presidente del Partido Nacionalista Canario, Juan-Manuel García Ramos, anunció que en el próximo congreso de esa formación política no repetirá en el cargo. Mantiene ahora su escaño, mantiene su vocación literaria y mantiene su compromiso de reflexión con el nacionalismo canario. Y espero que al menos estas dos últimas actividades se prolonguen mucho tiempo. Incluso deseo también lo primero, pero quizás sea un imposible: ya se sabe que en los partidos se premia últimamente carecer de criterio propio.

En su larga trayectoria política, García Ramos se ha dedicado a fortalecer ideológicamente el nacionalismo. Si leemos el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 2018, veremos cómo muchas de las convicciones de García Ramos en torno a la atlanticidad están recogidas en ese texto. Es ahí donde se encuentra nada menos que la piedra angular del reconocimiento de las islas como nacionalidad, con derecho al máximo techo competencial porque somos una realidad diferente al resto de la España peninsular y porque, desde que Canarias fue incorporada a la Corona de Castilla, contó con un estatus propio.

En los últimos tiempos, Juan-Manuel García Ramos ha tratado de sembrar la simiente de la unidad entre los nacionalistas. No lo ha logrado, como él mismo reconoce, pero no porque la semilla fuese de mala calidad o el hipotético fruto resultara innecesario: digamos que no ha cuajado la operación porque en el terreno todavía hay demasiadas piedras.

Pero me incluyo entre los convencidos de que acabará siendo una realidad, más pronto o más tarde, porque el ciclo de recentralización política que parece avecinarse abrirá los ojos a más de uno. Una recentralización, por cierto, que tropieza con un fenómeno contrario en la España vaciada, donde ahora afloran partidos que hacen su particular versión localista del nacionalismo.

En su última novela, 'El delator', García Ramos aborda un episodio sobre el que se ha intentado echar toneladas de silencio en Tenerife. Espero que algún día se siente García Ramos a escribir sus memorias o a novelar alguno de los episodios que ha vivido -la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, en la que fue determinante-. Si así ocurre, iré corriendo a la librería. Mientras tanto, el nacionalismo haría bien en seguir pidiéndole consejo. Sobre lo que ladren algunos contra él, pues ya se sabe que el espejo retrata la envidia de quien no le llega a la suela del zapato.