Fuerteventura y la guerra política

Es el asedio al Cabildo de Fuerteventura. Si bien en los últimos días impera el sigilo, el mirarse de reojo los unos a los otros a ver qué movimiento de pieza realiza cada bancada. Pero la pulsión de debilidad ya se ha desatado en la institución insular. Asamblea Majorera tiene hambre política, le urge y necesita consumarlo. Y aunque Mario Cabrera y los suyos no hicieran nada a corto plazo, que a saber por qué no lo harían tendiéndolo en bandeja, no hay motivo para no hacerlo, estarían abocados a un destierro que en 2023 recibiría una penalización electoral. Pase lo que pase en el congreso de mayo de CC, Asamblea Majorera sabe que tiene un chaleco salvavidas a mano y que no tiene sentido no usarlo.

La parte vulnerable del tablero político en Canarias es, por lo tanto, Fuerteventura. Un frente político destinado (si es el caso) a anticipar todo lo que podría suceder en las islas en su conjunto enraizando con la teoría del dominó en la Guerra Fría protagonizada entre estadounidenses y soviéticos: si cae un país aliado seguirá cayendo el resto hasta el conflicto mundial inevitable. Sin embargo, entonces la coexistencia pacífica acuñada por Nikita Jrushchov y el principio de destrucción mutua asegurada durante el equilibrio del terror nuclear, evitaron el mal mayor y las disputas entre bloques no pasaba de enclaves en África, Asia o Suramérica. Por el contrario, en el Cabildo de Fuerteventura subyace una realidad distinta, de una soledad política palpable.