Frenar para ir más rápido

Durante años Bruselas ha presumido de ser el árbitro mundial de la tecnología, marcando el paso con normas sobre privacidad, datos y competencia. Con la ... Ley de Inteligencia Artificial, aprobada en 2024, la Unión Europea parecía decidida a ir más lejos y fijar límites claros a la inteligencia artificial antes de que esta se convirtiera en parte estructural de la vida cotidiana.

¿Qué quería la Unión Europea? Proteger a los ciudadanos antes de que la inteligencia artificial alcanzara un nivel de penetración similar al de fenómenos ya asumidos como la expectación del Black Friday o la llegada de la nieve al norte del continente y, al mismo tiempo, construir un modelo propio que combinara innovación y garantías. Sin embargo, apenas un año después de la entrada en vigor de la ley, la Comisión Europea propone frenar y revisar los plazos.

El paquete conocido como Ómnibus Digital, presentado en noviembre de 2025, plantea aplazar hasta diciembre de 2027 la aplicación de las obligaciones más estrictas de la Ley de Inteligencia Artificial. El retraso afecta sobre todo a los sistemas de alto riesgo y a los modelos de propósito general, incluidos los grandes modelos generativos como los que impulsan herramientas de OpenAI o Google Gemini.

La entrada en vigor prevista para agosto de 2026 se retrasa aproximadamente dieciséis meses con el argumento de que hacen falta mejores estándares y metodologías de supervisión más maduras.

La categoría de alto riesgo constituye el núcleo político y jurídico de la norma. Incluye tecnologías de reconocimiento facial en espacios públicos, identificación biométrica, algoritmos que deciden si alguien accede a un crédito o a una ayuda y sistemas que influyen en procesos de contratación o en exámenes de acceso al empleo.

También abarca herramientas que gestionan redes eléctricas, agua o transporte y aplicaciones de apoyo a decisiones en ámbitos como migración, seguridad y justicia. En todos estos escenarios un fallo no es un simple error de software, sino una posible agresión a derechos fundamentales.

No es casual que todos los responsables de cualquier gobierno, desde el presidente y los ministros hasta el fiscal general del Estado, tengan que preocuparse por el impacto de la inteligencia artificial en su sociedad y por las garantías que deben acompañar estas tecnologías. Un algoritmo que decide a quién se vigila, a quién se investiga o a quién se le deniega una prestación puede consolidar sesgos y desigualdades si no se controla con rigor, y la Ley de Inteligencia Artificial se concibió precisamente como un escudo frente a esos usos potencialmente abusivos.

La Comisión defiende ahora que no está desmontando ese escudo, sino asegurando que funcione de verdad. Sostiene que, sin herramientas técnicas sólidas para auditar sistemas complejos, sin personal formado en las autoridades nacionales y sin estándares compartidos en toda la Unión, la aplicación plena de la ley en 2026 corría el riesgo de ser más simbólica que efectiva. De ahí la propuesta de retrasar la entrada en vigor del bloque más exigente mientras se refuerzan capacidades y se ajustan procedimientos.

La otra cara de esta decisión está en la economía real. Muchas pequeñas y medianas empresas europeas veían la normativa como una muralla difícil de superar. Startups que experimentan con formas de crear videos o presentaciones con inteligencia artificial gratis percibían que el coste de cumplimiento podía hacer inviables proyectos que compiten con plataformas globales. Pero ahora la Comisión propone simplificar obligaciones que, según sus cálculos, podrían ahorrar cientos de millones de euros al año al tejido empresarial.

Al mismo tiempo se refuerza la Oficina Europea de Inteligencia Artificial como autoridad de referencia para los modelos de propósito general. La idea es evitar que cada país interprete por su cuenta las obligaciones de transparencia, seguridad y gobernanza.

Esta reforma también toca otras piezas del marco regulatorio. Propone ajustes en el Reglamento General de Protección de Datos y en la normativa de privacidad en comunicaciones electrónicas, con el objetivo de simplificar sin rebajar garantías. Para los ciudadanos, el cambio más visible será la reducción de los avisos de cookies, ya que podrán fijar preferencias desde el navegador o el sistema operativo. Para las empresas, se simplifican las obligaciones de notificación de incidentes de ciberseguridad.

Todo ello sucede mientras el debate sobre la competitividad europea se intensifica. Grandes compañías tecnológicas y distintos informes llevan años advirtiendo de que Europa corre el riesgo de convertirse en un laboratorio de normas donde es difícil escalar negocios globales. Si el continente quiere seguir el ritmo de Estados Unidos y China, necesita marcos que protejan pero que también permitan experimentar, desde consolas como la PlayStation 5 hasta plataformas empresariales que integran funciones de inteligencia artificial en sus procesos diarios.

La paradoja es evidente. La Unión Europea que defendió que no todo valía en la carrera de la inteligencia artificial, que quiso anticiparse con un reglamento firme y detallado, ahora afirma que para mantener esa ambición necesita más tiempo y menos fricción burocrática.

Si el relato original era el de una Europa que se ponía del lado de los ciudadanos frente a la lógica del mercado, si toda esta arquitectura se construyó para garantizar derechos y evitar abusos en un mundo cada vez más gobernado por algoritmos, la duda se impone. Si todo se hacía para proteger a los ciudadanos, ¿ya no es necesaria esa protección?