Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 23 de octubre de 2025
Del director

La visita de Abascal

Pese a desangrarse orgánicamente, puede dar la campanada en Canarias en 2027

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:13

Comenta

El líder de Vox, Santiago Abascal, tiene previsto acudir el próximo domingo a Gran Canaria, concretamente a su capital. Lo hará en el Círculo Mercantil, ... en un acto previsto inicialmente para las 20.00 horas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  2. 2 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  3. 3 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  4. 4 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  5. 5 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  6. 6 La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre
  7. 7 Canarias se une a la excepción gallega y la Aemet da la buena noticia para el resto de la semana
  8. 8 Sofocan un incendio en la cárcel del Salto del Negro
  9. 9 Buscan a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La visita de Abascal