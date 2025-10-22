La visita de Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, tiene previsto acudir el próximo domingo a Gran Canaria, concretamente a su capital. Lo hará en el Círculo Mercantil, ... en un acto previsto inicialmente para las 20.00 horas.

Llegará en un momento en que todas las encuestas auguran un notable crecimiento del partido de Abascal, que parecía herido de muerte cuando tomó la decisión de abandonar los gobiernos regionales porque no quería apoyar al PP en materia migratoria. Poco después, fueron los populares los que empezaron a girar hacia las tesis de Vox en esa materia, seguramente espoleados porque la demoscopia empezó a indicar que Abascal y compañía no paraban de crecer en intención de voto. Incluso el cuestionado CIS de Tezanos coloca a Vox como el partido con mayor proyección al alza.

En Canarias, sin embargo, Vox camina con el paso cambiado. El partido se ha ido desangrando y el caso más reciente es el de la concejala de la capital grancanaria Clotilde Sánchez, que dio un portazo a sus compañeros y se fue al grupo de no adscritos. Lo hizo notablemente descontenta con el funcionamiento interno de la formación política, donde dicen que desde el minuto uno se les advierte que no hay libertad para hablar, de manera que solo unos pocos pueden pronunciarse y el resto están para votar lo que se les ordena desde Madrid y poco más. De hecho, Vox ha ido viendo en estos últimos meses cómo varios cargos públicos se han ido a su casa o a los respectivos grupos de no adscritos, pero también en paralelo Vox ha empezado a ser decisivo en la gobernabilidad de ayuntamientos, unas veces por petición de Coalición Canaria, otras del PP y también de ambos al alimón.

También si miramos las encuestas, las publicadas y las que se guardan en los cajones de los estrategas de campaña, Vox puede dar la campanada en las islas en 2027. Algunas estimaciones le dan casi el doble de diputados en el Parlamento canario, un dato que, de confirmarse, podría colocar al partido de ultraderecha como clave en la gobernabilidad de algún cabildo y en varios ayuntamientos.

Si todo eso ocurre, confiemos en que Vox haya asumido que Canarias, tal como la conocemos, tiene difícil encaje en su ideario actual. Lo digo porque su argumentario contra las autonomías y las singularidades territoriales e históricas casan muy mal con un archipiélago con un fuero fiscal y económico anclado en la historia. Y si nos centramos en materia migratoria, es evidente que el discurso de Vox no pasa precisamente por echar una mano a Canarias.