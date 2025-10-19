Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tres apuntes para cerrar la semana

Del Val se ha equivocado con sus declaraciones

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:19

Compromiso con la salud. Carreras de color rosa, reportajes en prácticamente todos los periódicos, televisiones y emisoras de radios, mensajes de solidaridad en las ... redes sociales... Todo eso y mucho más dejó este domingo el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pero en esta y todas las enfermedades lo importante es no bajar la guardia los otros 364 días del año. Lo que acaba de suceder en Andalucía es el ejemplo perfecto de cuanto se anteponen criterios economicistas y se deja en segundo término el compromiso con la salud. Si en algo no hay que escatimar gastos es precisamente en lo que guarda relación con la salud. Todos los días, por tanto, deben ser de color rosa.

