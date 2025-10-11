Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 11 de octubre de 2025
Del director

Tres apuntes para cerrar la semana

¿Qué llevó a Pedro Sánchez a prescindir de Ábalos?

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:58

El enfado de la Casa Blanca. La reacción de la Casa Blanca al ver cómo Donald Trump se ha quedado sin Nobel de la Paz ... demuestra, sobre todo, eso que se conoce como 'mal perder' y, de paso, que realmente el inquilino del Despacho Oval estaba convencido de que tenía derecho al galardón y que nadie superaba sus méritos. Resulta paradójico el enfado al ver que el Nobel va para la opositora venezolana Corina Machado cuando precisamente la Armada de Estados Unidos ha cercado las costas venezolanas y hay sobrados indicios de que se está barajando una acción militar para sacar a Maduro del poder. Por mucho que Trump haya puesto la carne en el asador para el acuerdo de paz en Gaza, no hay que olvidar que estamos hablando de un presidente que no especialmente pacífico en sus formas y que, para más inri, ha embarcado a sus aliados en una espiral de gasto militar contra un teórico enemigo ruso a cuyo presidente recibió con honores en Alaska.

