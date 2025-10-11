Tres apuntes para cerrar la semana

Compartir

El enfado de la Casa Blanca. La reacción de la Casa Blanca al ver cómo Donald Trump se ha quedado sin Nobel de la Paz ... demuestra, sobre todo, eso que se conoce como 'mal perder' y, de paso, que realmente el inquilino del Despacho Oval estaba convencido de que tenía derecho al galardón y que nadie superaba sus méritos. Resulta paradójico el enfado al ver que el Nobel va para la opositora venezolana Corina Machado cuando precisamente la Armada de Estados Unidos ha cercado las costas venezolanas y hay sobrados indicios de que se está barajando una acción militar para sacar a Maduro del poder. Por mucho que Trump haya puesto la carne en el asador para el acuerdo de paz en Gaza, no hay que olvidar que estamos hablando de un presidente que no especialmente pacífico en sus formas y que, para más inri, ha embarcado a sus aliados en una espiral de gasto militar contra un teórico enemigo ruso a cuyo presidente recibió con honores en Alaska.

Las vergüenzas ministeriales. Los presuntos hechos que se van conociendo sobre las andanzas de José Luis Ábalos y su fiel escudero Koldo García dan vergüenza ajena. No se trata de ponerse moralista y mezclar la vida personal, incluso la más íntima, con la gestión política, pero cuando lo que sucede entre bambalinas conlleva la supuesta explotación de mujeres prostituidas, y todo cargado a costa del erario público, sí que hay que saber qué pasó (aunque para ello tengamos que ponernos mascarillas por el olor nauseabundo que desprende el asunto). En paralelo, cobra más fuerza la inevitable pregunta de cómo pudo suceder todo aquello sin que nadie lo supiera, nadie alertase y nadie se escandalizara. Porque si se sabía, si se alertó y si efectivamente alguien se escandalizó, pero pactando mantenerlo en secreto, entonces las responsabilidades políticas van mucho más allá de Ábalos. En ese punto, vuelve a la escena otra pregunta: ¿qué llevó a Pedro Sánchez a prescindir de Ábalos y cómo fue la conversación entre ambos en aquel momento? 'Camino de los valores'. El domingo debe llegar a la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, el llamado 'Camino de los Valores', la iniciativa de la asociación que preside e impulsa la jueza Reyes Martel y que batalla por dar una oportunidad a jóvenes que han perdido en algún momento el rumbo. De paso, se tiende un puente entre Canarias y Galicia. Desde aquí, el aplauso a la jueza por su constancia.

