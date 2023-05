Tres apuntes para cerrar la semana

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Cartelería 'vintage'. Doctores tiene la ciencia de la mercadotecnia electoral pero creo que eso de ver las farolas repletas de carteles de todos los tamaños, colores y anuncios pidiendo el voto es propio de otra época. Además de que su impacto visual se remonta a los comienzos de la democracia y con cuarenta años de libertades y un mundo sujeto a las nuevas tecnologías, pues tiene hasta un punto 'vintage' (o sea, anticuado a más no poder). Si a eso le añadimos que cuesta reconocer a determinados candidatos por los retoques que han hecho en ciertas fotos, pues peor todavía. Vamos a decir el pecado pero no los pecadores, pues no hay más que darse un paseo por las calles y buscar a los hombres y mujeres de los carteles para comprobar que algunos en las fotos parecen los hijos de quienes realmente son.

Madrid, Madrid, Madrid... Tiene gracia que una autonomía que hubo que -y no es una exageración- inventar, como fue el caso de Madrid, se convierta en centro del debate mediático nacional de cara a las elecciones del 28 de mayo. Yen epicentro de la política nacional. Buena parte del mérito lo tiene, evidentemente, Isabel Díaz Ayuso, que ha seguido los pasos de Esperanza Aguirre a la hora de trascender las fronteras madrileñas y convertirse en referente político nacional. Es tal el grado de atención sobre lo que sucede en la política madrileña que hemos acabado por conocer no solo a Díaz Ayuso, sino incluso a quienes le hacen oposición. Y sucede que muchos de los análisis políticas que escuchamos en tertulias televisivas y radiofónicas parte de la premisa de que toda España es como Madrid... Luego, cuando hay elecciones, esos mismos se rasgan las vestiduras al comprobar que este sigue siendo un país bastante más diverso de lo que piensan. Otro fin de semana de emoción futbolera. Llega otro fin de semana de hipertensión para los futboleros seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas. El fin de temporada está sobrado de emociones fuertes y de repente el que iba quinto en la tabla asciende al liderato provisional y parece tocar con los dedos el ascenso directo. Pero sucede que lo mismo experimentan el resto de equipos, de manera que cualquier error puede cambiar por completo los planes. Esperemos que el vértigo a ganar no vuelva a producirse y que la excelente entrada que se presupone en el Estadio de Gran Canaria lleve al equipo en volandas para ganar este domingo y quién sabe si sellar el ascenso en la siguiente jornada.