Tres apuntes para abrir la semana

Torres, este lunes en CANARIAS7. Aunque le pese, y seguramente le pesa mucho, el nombre de Ángel Víctor Torres sigue en danza en los ... mentideros nacionales, donde los medios siguen embarcados en una guerra sin cuartel. Y suena su nombre no precisamente por cuestiones relacionadas con su cartera ministerial, sino porque el empresario investigado por la Justicia Víctor de Aldama sigue pregonando que aportará nuevas pruebas que colocarán al político grancanario al borde de la dimisión. Se esperaba que lo hiciera la pasada semana al comparecer en sede judicial, pero entonces todo quedó en un compromiso a futuro. Viendo cómo se ha comportado hasta la fecha De Aldama, todo indica que se avecinan días y quizás semanas en que irá entregando a cuentagotas a los medios algún mensaje y quién sabe si también fotos o vídeos. El ministro Torres se sienta este lunes en el Foro CANARIAS7, razón de más para abordar esas y otras cuestiones. Un ministro que en mayo de 2027, salvo sorpresa mayúscula, será de nuevo candidato a la Presidencia en Canarias. Probablemente Torres es, a fecha de hoy, el único barón territorial socialista que sale bien parado en los sondeos autonómicos pero habrá que ver cuánto le lastra no tanto el caso Koldo como el desgaste del propio Sánchez.

Tragedia y votos. De nuevo la ruta entre las costas de África y Canarias deja varios muertos en una travesía muy arriesgada. A esa tragedia se une otra de índole político y moral: el discurso que se va extendiendo en la península pasa por sentenciar que 'ellos se lo buscaron' y que el único migrante aceptable es el que no viene. Es la tesis que está ganando votos y que confirma que el mal se contagia mucho más rápido que la bondad. La isla del deporte. Gran Canaria sigue demostrando su potencial para acoger competiciones deportivas de élite. Sin ir más lejos, este domingo había gente de excursión por la cumbre para ver ciclismo de competición, como también hubo público que se acercó hasta Las Canteras para ver las finales del Pickleball Pro Tour. La modalidad que combina tenis, pádel, tenis de mesa y bádminton demostró con creces su espectacularidad, con partidos de alto nivel que dejaron puntos para el recuerdo. Y una deportividad ejemplar entre quienes batallaban por las medallas. Y no solo de élite, pues en Las Canteras, a pocos metros de la pista de pickleball, estaban los que en el mar domaban las olas con sus tablas y en la arena los que jugaban al tenis playa o al fútbol. Todo un lujo.

