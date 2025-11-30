Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

Tres apuntes para abrir la semana

El ministro Torres se sienta este lunes en el Foro CANARIAS7

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:43

Torres, este lunes en CANARIAS7. Aunque le pese, y seguramente le pesa mucho, el nombre de Ángel Víctor Torres sigue en danza en los ... mentideros nacionales, donde los medios siguen embarcados en una guerra sin cuartel. Y suena su nombre no precisamente por cuestiones relacionadas con su cartera ministerial, sino porque el empresario investigado por la Justicia Víctor de Aldama sigue pregonando que aportará nuevas pruebas que colocarán al político grancanario al borde de la dimisión. Se esperaba que lo hiciera la pasada semana al comparecer en sede judicial, pero entonces todo quedó en un compromiso a futuro. Viendo cómo se ha comportado hasta la fecha De Aldama, todo indica que se avecinan días y quizás semanas en que irá entregando a cuentagotas a los medios algún mensaje y quién sabe si también fotos o vídeos. El ministro Torres se sienta este lunes en el Foro CANARIAS7, razón de más para abordar esas y otras cuestiones. Un ministro que en mayo de 2027, salvo sorpresa mayúscula, será de nuevo candidato a la Presidencia en Canarias. Probablemente Torres es, a fecha de hoy, el único barón territorial socialista que sale bien parado en los sondeos autonómicos pero habrá que ver cuánto le lastra no tanto el caso Koldo como el desgaste del propio Sánchez.

