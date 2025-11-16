Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tres apuntes para abrir la semana

Interesante documental en La 1 sobre aquel día en las Cortes se hicieron el harakiri

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:32

Un pasado no tan lejano. La 1 de Televisión Española emitió en la noche del pasado sábado un interesante documental sobre aquel año 1976 ... en que el Congreso de los Diputados vivió una sesión histórica: las Cortes franquistas se hacían literalmente el harakiri para facilitar la transición a la democracia, pues no era suficiente con tener un rey por designio del dictador fallecido y un presidente del Gobierno elegido a su vez por el monarca, sino que había que desmontar las 'leyes fundamentales' del régimen franquista para caminar hacia una democracia parlamentaria plena. Había, en suma, que confiar en los españoles y que fueran estos los que decidieran el futuro del país. El documental, aderezado con un guion que lo convertía casi en una película de suspense, sirvió para comprobar cuánto hemos avanzado en democracia y también cómo algunos discursos de la actualidad se asemejan a los del pasado. Me refiero en concreto a algunas proclamas que se lanzaron en aquella histórica sesión plenaria desde la tribuna del Congreso y que tampoco se diferencian demasiado de lo que estos días se puede oír en el hemiciclo.

