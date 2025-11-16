Tres apuntes para abrir la semana

Compartir

Un pasado no tan lejano. La 1 de Televisión Española emitió en la noche del pasado sábado un interesante documental sobre aquel año 1976 ... en que el Congreso de los Diputados vivió una sesión histórica: las Cortes franquistas se hacían literalmente el harakiri para facilitar la transición a la democracia, pues no era suficiente con tener un rey por designio del dictador fallecido y un presidente del Gobierno elegido a su vez por el monarca, sino que había que desmontar las 'leyes fundamentales' del régimen franquista para caminar hacia una democracia parlamentaria plena. Había, en suma, que confiar en los españoles y que fueran estos los que decidieran el futuro del país. El documental, aderezado con un guion que lo convertía casi en una película de suspense, sirvió para comprobar cuánto hemos avanzado en democracia y también cómo algunos discursos de la actualidad se asemejan a los del pasado. Me refiero en concreto a algunas proclamas que se lanzaron en aquella histórica sesión plenaria desde la tribuna del Congreso y que tampoco se diferencian demasiado de lo que estos días se puede oír en el hemiciclo.

Lentitud judicial. En vísperas de sentarse en el banquillo de los acusados, el expresidente catalán fue ingresado este domingo en un centro hospitalario aquejado de un problema pulmonar. No faltarán los que vean en ello una estrategia para la aplazar la vista judicial y en esto, como siempre, hay que confiar en la profesionalidad de los sanitarios. Lo que sí merece una repensada es la lentitud de nuestro sistema judicial, pues han pasado muchos años, demasiados a la vista de cualquier ciudadano, desde que se abrió la investigación en torno al patrimonio oculto de la familia Pujol. Una cosa es tener un modelo judicial muy garantista donde casi siempre hay margen para el recurso y que opinen otros magistrados, y otra muy diferente que las dilaciones sean parte del propio mecanismo judicial. Una Justicia excesivamente lenta es poco justa, pero es que eso llevamos oyéndolo cada año en la consabida apertura del Año Judicial y no hay manera que se corrija. La España de De la Fuente. No hay que echar las campanas al vuelo para es evidente que la selección española que entrena De la Fuente se ha colocado como una favorita a ganar el próximo Mundial. Y tampoco olvidemos que España arrancó mal en aquel Mundial de Sudáfrica en el que después fue campeona. Lo cierto es que ahora hay equipo y casi da igual quién juegue. Un lujo.

