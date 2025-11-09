Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 10 de noviembre de 2025
Del director

Tres apuntes para abrir la semana

Todo ello sujeto a lo que pueda declarar Víctor de Aldama cuando comparezca en sede judicial

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:13

La 'presa política' se llama Torres. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el grancanario Ángel Víctor Torres, será uno de los protagonistas ... en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados. El Partido Popular y Vox quieren exprimir al máximo el contenido del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que deja constancia de los mensajes y llamadas intercambiados con Koldo García, que lo mismo estaba interesado por los negocios de dos empresas que facturaron casi 18 millones de euros en las islas durante la pandemia que por la reordenación del litoral de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Valleseco. Añadamos a esto que Koldo García se permitió incluso el lujo de poner mensajes opinando sobre la idoneidad de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de la Salud, lo que refleja que estaba bastante al corriente de lo que sucedía en la política isleña. Es evidente que el PP y Vox no van a soltar 'la presa política' en que se ha convertido para ellos Torres, que va camino de una reprobación ya sea en el Senado o incluso en el Congreso aprovechando que ahora Junts ha cambiado de bando. Queda por determinar la fecha de la comparecencia de Torres en el Senado pero hasta entonces la oposición lo va a señalar a partir del relato de la UCO. Y todo ello sujeto a lo que pueda declarar Víctor de Aldama cuando comparezca en sede judicial tras ese informe de los investigadores.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  2. 2 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  3. 3 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  4. 4 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  5. 5 Prisión provisional para un hombre acusado de intentar degollar a otro en San José
  6. 6 Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Antonio y Roberto: Ellos y los demás
  10. 10 Canarias frente a la flota fantasma del petróleo ruso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tres apuntes para abrir la semana