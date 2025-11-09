Tres apuntes para abrir la semana

Compartir

La 'presa política' se llama Torres. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el grancanario Ángel Víctor Torres, será uno de los protagonistas ... en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados. El Partido Popular y Vox quieren exprimir al máximo el contenido del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que deja constancia de los mensajes y llamadas intercambiados con Koldo García, que lo mismo estaba interesado por los negocios de dos empresas que facturaron casi 18 millones de euros en las islas durante la pandemia que por la reordenación del litoral de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Valleseco. Añadamos a esto que Koldo García se permitió incluso el lujo de poner mensajes opinando sobre la idoneidad de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de la Salud, lo que refleja que estaba bastante al corriente de lo que sucedía en la política isleña. Es evidente que el PP y Vox no van a soltar 'la presa política' en que se ha convertido para ellos Torres, que va camino de una reprobación ya sea en el Senado o incluso en el Congreso aprovechando que ahora Junts ha cambiado de bando. Queda por determinar la fecha de la comparecencia de Torres en el Senado pero hasta entonces la oposición lo va a señalar a partir del relato de la UCO. Y todo ello sujeto a lo que pueda declarar Víctor de Aldama cuando comparezca en sede judicial tras ese informe de los investigadores.

El acuerdo en Valencia. Esta semana que arranca conoceremos cómo se resuelve la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana tras el anuncio de Carlos Mazón de dar un paso al costado. Vox es clave en esa decisión, como también lo ha sido a la hora de sostener al presidente que se ausentó del centro de mando cuando sus paisanos se ahogaban. Esa relevancia del partido de Abascal era conocida pero cuesta entender por qué el PP ha sido tan torpe en la estrategia, dejando que se pusiera en evidencia su debilidad y que quede patente que no tiene autonomía para decidir sobre el futuro de Valencia. Por cierto, conviene estar atento a la letra pequeña del pacto entre ambos partidos en materia migratoria y sobre las derivaciones desde Canarias. Tres puntos. Queda mucha competición por delante pero sumando de tres en tres es cómo un equipo se instala en la comodidad y, a partir de ahí, puede soñar con metas felices y no con pesadillas del descenso. La victoria este domingo de la UD Las Palmas tiene un efecto balsámico.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión