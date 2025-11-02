Tres apuntes para abrir la semana

Comenta Compartir

Europa y la puerta en la que hay que tocar. El Gobierno de Canarias ya ha alertado de lo mucho que se juega en ... Bruselas porque la Comisión y el resto de instituciones comunitarias están confundiendo austeridad con centralización presupuestaria, una teoría que conlleva sacrificar lo que es diferente. Y Canarias, como espacio ultraperiférico que es, tiene la diferencia incrustada en su ADN. Ese aviso a navegantes coge a España con el paso cambiado. No es un secreto que el peso de nuestro país en la escena internacional se ha diluido bastante, seguramente influido por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, cuya mayoría parlamentaria se ha difuminado y que se ha gastado sin éxito en batallas como conseguir que Europa acepte el catalán como lengua oficial a efectos de uso en las instituciones comunitarias. En ese contexto, con Sánchez y Albares convertidos en convidados de piedra en los foros diplomáticos, no queda otra que tocar en la puerta de la dirección nacional del Partido Popular para que esta haga lo mismo con sus colegas europeos, empezando por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Porque Europa se rige ahora por una mayoría conservadora y con esos mimbres hay que hacer el cesto de la defensa de los intereses del archipiélago.

García Ortiz, en el banquillo. El fiscal general del Estado se sienta desde esta semana en el banquillo en un juicio sin precedentes. No es una imagen buena para el crédito en la democracia pero a fin de cuentas es una demostración de que nadie está libre de ser investigado. El juicio está rodeado de muchas incógnitas en torno a la instrucción, a lo que se añade el silencio en que se ha instalado el acusado. Un silencio que es un derecho que asiste a todo investigado pero que tampoco ayuda a apuntalar la confianza en quien se acoge a él, sobre todo teniendo en cuenta que es una institución en sí mismo. Y otra derivada que hace todavía más interesante la vista judicial: ¿puede haber revelación de secretos cuando el supuesto secreto ya había sido revelado por terceros? Otro invierno en guerra. Las semanas pasan y las bombas continúan cayendo en Ucrania, que va camino de entrar en el penoso club de las guerras olvidadas. Donald Trump puso alfombra roja a Putin en Alaska y el encuentro demostró que el mandatario ruso sabe que puede desafiar a su colega estadounidense e incluso tomarle el pelo. Un otoño y un invierno más con esa guerra viva sería un fracaso colectivo de la diplomacia y en particular de Occidente.

