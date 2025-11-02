Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del director

Tres apuntes para abrir la semana

No es una imagen buena para el crédito en la democracia

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

Europa y la puerta en la que hay que tocar. El Gobierno de Canarias ya ha alertado de lo mucho que se juega en ... Bruselas porque la Comisión y el resto de instituciones comunitarias están confundiendo austeridad con centralización presupuestaria, una teoría que conlleva sacrificar lo que es diferente. Y Canarias, como espacio ultraperiférico que es, tiene la diferencia incrustada en su ADN. Ese aviso a navegantes coge a España con el paso cambiado. No es un secreto que el peso de nuestro país en la escena internacional se ha diluido bastante, seguramente influido por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, cuya mayoría parlamentaria se ha difuminado y que se ha gastado sin éxito en batallas como conseguir que Europa acepte el catalán como lengua oficial a efectos de uso en las instituciones comunitarias. En ese contexto, con Sánchez y Albares convertidos en convidados de piedra en los foros diplomáticos, no queda otra que tocar en la puerta de la dirección nacional del Partido Popular para que esta haga lo mismo con sus colegas europeos, empezando por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Porque Europa se rige ahora por una mayoría conservadora y con esos mimbres hay que hacer el cesto de la defensa de los intereses del archipiélago.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez
  2. 2 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  3. 3 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Fechas y puntos de recogida de muebles, escombros y electrodomésticos en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La viñeta de Morgan de este domingo 2 de noviembre
  7. 7 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  8. 8 «No entendemos que tengamos ingresos y no podamos gastarlos»
  9. 9 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
  10. 10 El viceprimer ministro de China, en visita fugaz en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tres apuntes para abrir la semana