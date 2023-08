Tres apuntes para abrir la semana

Un sitio para los carnavales. Si tiene una parcela llana, amplia y bien comunicada, llame al Ayuntamiento de la capital grancanaria, que anda buscando un sitio al que llevarse los carnavales del próximo año... Así podría resumirse la situación que vive el actual grupo de gobierno, que tiene ahora que resolver algo que el anterior se ve que no lo hizo. Claro que en el pecado, llevan la penitencia, porque se trata, en gran medida, de un grupo de gobierno de continuidad: los mismos partidos y unos cuantos ediles repiten. Las obras de la MetroGuagua hacen imposible utilizar el parque de Santa Catalina como corazón de las fiestas carnavaleras, pero eso se sabía hace meses, de manera que se debió haber activado un plan alternativo con tiempo. Juega en contra del Ayuntamiento el hecho de que los colectivos vecinales le han ganado la batalla en materia de ruidos, por lo que la solución debe pasar por lugares aislados de núcleos muy habitados. Quizás el equipo de Carolina Darias debería hacer suyo eso de 'hacer de la necesidad, virtud', de manera que esta urgencia podría aprovecharse para repensar el modelo de carnaval, en especial lo relativo a sus actos con público. Y nada mejor que hacerlo ahora que hay cambio en la dirección artística. Es tiempo de reinventarse y asumir que repetir lo de siempre no es garantía de éxito.

Televisión y vacaciones. Un verano más, da la sensación de que las principales cadenas de televisión desprecian al espectador en los meses estivales. O creen que las vacaciones y la audiencia son incompatibles. De otra forma no se explica la sucesión de programas repetidos, otros de saldo, series de tres al cuarto compradas en mercado de baratillo... Y después está el fenómeno, ciertamente digno de estudio, de Telecinco, que no solo no levanta cabeza en cuanto a la audiencia, sino que se va hundiendo cada día más. En julio ya se vio superada por Televisión Española y no parece que sus medidas anticrisis estén dando resultados positivos. Si eso supone el fin de un modelo televisivo que consagró la falta de educación, pues bienvenido sea el cambio de tendencia.

Cuenta atrás futbolera. Vuelve la competición liguera y lo hace con los equipos todavía reconstruyéndose. No es la UD Las Palmas la única que afrontará el inicio de la competición con jugadores recién llegados, pero es evidente que el riesgo es mayor para quienes regresan a la máxima categoría. Cada punto cuenta para seguir en Primera y los tres ante el Mallorca serían un buen aperitivo.