Tres apuntes para abrir la semana

Pactos que cuesta explicar. En la entrevista publicada este domingo, el presidente del Gobierno canario y líder de los socialistas de las islas admitió que en ocasiones hay pactos locales que no se rigen por la lógica ideológica. Y así es. Solo en Gran Canaria se están llenando varias alianzas municipales donde la dinámica de izquierdas y derechas es lo de menos: lo que prima es quitar a uno para poner a otro, y si eso pasa por juntar a varios partidos o repartir alcaldías a tiempo compartido, pues bienvenida sea la componenda. Cuatro años tendrán los vecinos para ver los resultados y dictar sentencia, si es que esos pactos duran todo el mandato, cosa que no siempre sucede. Una cosa es que los pactos en cascada sean forzados tampoco haya garantía de continuidad y otra es que se aparquen los principios ideológicos para dar prioridad al reparto de parcelas de poder.

Seis debates. El presidente Pedro Sánchez se sacó de la chistera la ocurrencia de seis debates cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, a razón de uno por semana. Se ve que le parecen pocos los encuentros en el Senado, donde el reparto de tiempos le favorece tanto que el líder del PP parece un 'punching ball' recibiendo golpes sin apenas margen para defenderse. Si damos por bueno eso de que los debates televisados entre candidatos interesan sobre todo a los que van por detrás en la intención de votos, pues se entiende mejor el deseo de Sánchez de media docena de encuentros. Pero sería un hartazgo inaguantable. Otra cosa es la conveniencia de un debate sin las cortapisas de los que conocemos, con esos tiempos reglados, el sorteo previo de turnos y todo perfectamente supervisado por los respectivos equipos de campaña. En Estados Unidos, por ejemplo, los debates son mucho más vivos y, sobre todo, los periodistas preguntan lo que consideran. Y una cosa, señor Sánchez: el nuestro no es un modelo democrático presidencial. Un detalle que debería saber teniendo en cuenta la mayoría que lo votó en la investidura.

Djokovic, rey en la tierra parisina. No es el mejor relaciones públicas. No es el más divertido. Y durante la pandemia tuvo comportamientos respecto a la vacunación que no fueron precisamente ejemplares. Pero, una vez dicho todo eso, no se le puede discutir a Novak Djokovic que cuando se hable de los mejores del tenis su nombre estará ahí. En Roland Garros demostró su maestría y una fortaleza mental para batir a un Ruud que apunta muy alto y tiene, si las lesiones no lo impiden, una larga carrera por delante.