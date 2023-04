Tres apuntes para abrir la semana

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Aquellos tiempos de los mítines en la Grada Curva. Se la jugaron los dirigentes de Unidos por Gran Canaria en la noche del viernes con el acto en el Gran Canaria Arena. Digo que se la jugaron porque casi ningún partido está arriesgando en los grandes eventos, pues todos temen no llenar. Hubo un tiempo en que las expectativas electorales de un partido se medían en función de cuánta gente acudía a la Grada Curva del Estadio Insular, pero ya no existe ni el recinto deportivo, de manera que casi estamos hablando del pleistoceno político... Los tiempos son otros, a los eventos de partido acuden básicamente los militantes fieles, los candidatos y los cargos orgánicos, y todo se organiza en función del seguimiento que se va a hacer en las redes sociales. Por todo eso, UxGC fue contra la corriente y la moda y, por lo que se vio, le salió bien. En todo caso, lo relevante es lo que suceda el 28 de mayo, cuando se abran las urnas y se vea quién las llenó y quién no. Hasta entonces, habrá un torrente de actos de pequeño formato, como los conciertos acústicos, y un aluvión de mensajes orientados a las redes. Es lo que toca.

Otra decepción amarilla. Los que siempre ven el vaso medio lleno pueden quedarse con que ninguno de los equipos en cabeza en la Liga Smartbank está especialmente fino; los que sean devotos del vaso medio vacío, concluirán que la UD Las Palmas está en crisis de juego y resultados. Si damos por bueno que en el término medio se puede encontrar lo más próximo a la verdad, es incontestable que la UD ha dejado escapar muchas oportunidades para depender de sí misma y acariciar ya un ascenso directo. El tramo final de la temporada pasa por enfrentamientos directos con rivales en la lucha por cambiar de categoría y ahí hace falta eficacia y cabeza fría. Y lo primero es lo que más ha escaseado en las últimas jornadas. Ojalá cambie el sábado la dinámica pero ahora hay que apelar también a que los otros no acierten. ¿Se irá Podemos? La reforma de la ley del 'solo sí es sí' entra en una fase clave, esa en la que se verá si finalmente hay acuerdo entre el PSOE y el PP, dejando así al margen a Unidas Podemos y al resto de formaciones políticas que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez. Si se cumple ese guion, lo suyo sería que el partido morado se fuera del Gobierno, pues presumió de que la ley era uno de sus grandes hitos de la legislatura. Pero todo indica que no habrá sorpresas. La coherencia cotiza a la baja.