Tradiciones mortuorias

Me quedo con la convivencia de tradición e 'importación' y que cada uno elija según su gusto

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:12

Arranca el mes de noviembre y lo hace con los escaparates todavía llenos de calabazas, calaveras, sombreros de brujas, disfraces, colmillos de plásticos de vampiros ... de tres al cuarto y demás mercadotecnia vinculada a Halloween. En paralelo, tenemos a ayuntamientos varios que han organizado diferentes actos en Canarias tratando de reivindicar las tradiciones propias, esto es, los finados reconvertidos en 'finaos', mientras que otros son más de castañas, y también los hay que se dejan llevar por las celebraciones con un toque mexicano, de manera que este viernes decenas de menores iban a las fiestas de sus colegios con la estética de los Difuntos de aquel país.

