Sánchez y Feijóo

Volvieron a verse las caras ayer el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, candidato a desalojar a aquel de la Moncloa. Fue en el Senado y nuevamente se confirmó que el formato de esos debates favorece al jefe del Ejecutivo y concede al líder de la oposición una condición de actor no ya secundario, sino con un papel mínimo, de manera que quizás los estrategas del PP deberían concluir que lo mejor es huir de esos encuentros. Todo ello asumiendo que éramos cuatro gatos los que estábamos siguiendo la emisión en directo -en Canarias comenzó a las tres, con lo que creo que queda dicho casi todo-.

Sea como fuere, la única conclusión del debate es que los dos líderes de los grandes partidos están en campaña. No en precampaña, que es como técnica y jurídicamente nos encontramos, sino embarcados ya en la misión de arañar votos y quitárselos al contrincante. Y en esa faena cada uno dice lo que cree que le favorece y no escucha nada de lo que plantea su contrincante. De manera que lo de ayer no fue un diálogo, o en todo caso fue un diálogo de sordos. Así, si Feijóo hablaba de lo mal que pinta la economía, Sánchez sacaba a paseo los riesgos de Doñana por las políticas del presidente andaluz, Juanma Moreno;y si Feijóo aludía a la fractura del Gobierno entre socialistas y Unidas Podemos, con Yolanda Díaz como verso suelto, pues Sánchez ponía el acento en si el líder del PP era un indocumentado o se dejaba llevar por los que fabrican mentiras.

Es evidente que quien más 'mordió' fue Sánchez y fue así por dos factores:primero porque el reparto de tiempos le favorecía y, en segundo término, porque es quien más necesita volver a ilusionar a los suyos y hacerles creer que una victoria el 28 de mayo es posible, de manera que tenía que arriesgar mucho y salir al terrero de lucha con el cuchillo entre los dientes. En esa tesitura, Sánchez tiene un problema:se pasa de frenada. Aunque no cae en el insulto ni en el exabrupto, llega un momento en que parece sentirse tan superior que roza lo que popularmente se conoce como un estilo 'faltón'. Me explico:se puede decir lo mismo sin caer en el aparente (o sin aparente) desprecio al que está enfrente.

Y también hay que reconocer que Feijóo parece incómodo en estos cuerpo a cuerpo. Seguramente porque viene de varias legislaturas con mayoría absoluta y le faltaba discutir con contrincantes de colmillo afilado.