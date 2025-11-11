Rosalía brilla en el circo

Si le hacemos caso a los medidores de audiencia televisiva, casi uno de cada cinco espectadores en toda España estaba el pasado lunes sintonizando La ... 1 de TVE para ver el programa 'La Revuelta', con la cantante Rosalía como estrella invitada. Digo lo de 'si le hacemos caso' porque el consumo de televisión ha mutado bastante en los últimos años gracias a la innovación tecnológica, de manera que cada cual puede ver un programa el día y la hora en que le apetezca, sin necesidad de esperar a la emisión exacta. Es más, sospecho que el martes varios pasajes de la entrevista de David Broncano a la cantante fueron visionados de manera masiva en las redes sociales, en esos fragmentos que sacian a un público que no está para aguantar casi una hora de conversación-fiesta con la cantante por muy fanáticos de ella.

Y efectivamente aquello fue una conversación-fiesta porque si se acude a un programa que es un circo -dicho en positivo-, pues no cabe esperar otra cosa. Es, en gran medida, parte del éxito de Broncano y compañía, que transitan en una aparente improvisación continua y la también aparente impresión de 'low cost'.

Confieso que estoy en el club de los que aguantó la emisión del programa de principio a fin. Como también confieso que encontré lo que suponía que iba a ver. E igualmente hubo espacio para alguna sorpresa, como ese cameo en forma de junta de vecinos con invitados de lujo como Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Alexia Putellas y Estopa, un ramillete de estrellas que es evidente que se juntaron porque los astros conviven en la galaxia, de manera que si aparece Rosalía, pues es más fácil que haya otras figuras estelares.

En cuanto a la cantante, otros que saben mucho de música ya han diseccionado su disco y alabado su capacidad para reinventarse en busca de mantener viva la llama de su fama. No debe ser fácil en este tiempo atropellado donde surgen figuras en cada esquina y donde el fulgor y el declive son cuestión de horas. También están los que advierten de que hay algo de trampa: algunos de los que se han quedado impactados por la primera canción difundida del disco y por el vídeo donde se ve a la cantante acompañada de una orquesta, seguramente es porque no habían visto ni oídos juntos más de tres violines.

Me apuntaré a escuchar el disco 'Lux' para tener opinión sobre el mismo, pero a día de hoy reconozco que Rosalía es una máquina casi perfecta para vender su producto, que es ella misma. Eso es un valor en estos tiempos pero también un riesgo: jugarlo todo a sí misma conlleva un precio muy alto.