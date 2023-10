Felipe VI inicia este lunes otra ronda de consultas para proponer un candidato a la investidura, un ejercicio de escucha real que acabará previsiblemente con la designación de Pedro Sánchez como el aspirante. Pero no deja de ser una ronda incompleta, lo que hace que la decisión del monarca se sustente en premisas un tanto débiles.

Me explico: ERC, Junts, Bildu y el BNG no irán a la cita en Zarzuela. No lo hacen porque están en desacuerdo con el papel del monarca en la investidura, si bien no es más que una formalidad. Estamos hablando, en números redondos, de una veintena de votos, que ya hemos visto lo importantes que resultan en el actual escenario parlamentario.

A tenor de las palabras de Sánchez, él está convencido de que puede conseguir la mayoría precisa, ya sea la absoluta o más síes que noes. Pero lo cierto es que el candidato virtual no nos ha contado en qué fundamenta su optimismo. De hecho, los únicos que han hablado claro hasta la fecha son ERC y Junts, exigiendo primero una amnistía, después dando por segura esa medida de gracia y acto seguido rescatando el permiso para un referéndum.

Cabe preguntarse si Sánchez irá este martes a decirle a Felipe VI que todo eso está ya pactado y que por ella reclama su derecho a ser investido. Un sector de los socialistas ya avisa sobre líneas rojas que el partido no puede asumir, pero las pruebas indican que para Sánchez las líneas son siempre movibles y, además, él las pone y él las quita a su antojo sin mayor problema. El presidente y líder del PSOE lleva tanto tiempo en un ejercicio continúo de supervivencia personalista que lo hace capaz de cualquier cosa, incluso de un giro de guion a última hora desistiendo de intentar la investidura, o incluso fracasar en ella, para ir de nuevo a elecciones. Eso le permitiría presentarse como el hombre que no quiso romper España por la amnistía… y dos meses después la aceptaría si con ello logra finalmente ser investido. Es, más o menos, lo que ya hizo cuando dijo que no podría gobernar, ni dormir, tranquilo con Pablo Iglesias en el Gobierno y después lo hizo vicepresidente.

Arranca, por tanto, una semana con una ronda incompleta que este martes acabará con un anuncio clave: si hay candidato y la fecha del debate. Y este último punto será determinante: si estamos ante un pleno dentro de pocas fechas, será la constatación de que Sánchez acepta amnistía como animal de compañía, referéndum como peaje necesario y Puigdemont como titiritero mayor del reino. Con Sánchez como títere, por supuesto.