Sin propósito de enmienda

No debe haber muertes violentas que duelan más que otras pero es evidente que las impresiones, las sensaciones y la congoja son subjetivas, de manera que cada cual recibe, calibra y sufre de manera diferente con ciertos hechos. Me incluyo entre los que transitaron entre la náusea y el enfado supino ante lo ocurrido al comienzo de esta semana en el distrito madrileño de Carabanchel, donde un hombre cometió un doble crimen machista: mató a su expareja y degolló a su hija. La firmeza que tuvo para cometer esos actos execrables no la tuvo a la hora de quitarse la vida:solo acertó a lesiones que le permiten vivir. Con ellas fue absolutamente certero.

Los hechos hay que situarlos en su contextos y los de este caso son los que literalmente cabrean. Más aún porque no son hechos aislados. Ytodavía más porque deberían llevar a una reflexión que no veo entre quienes participaron en ese contexto. Me explico:la mujer estuvo incluida en el sistema de vigilancia policial contra la violencia machista tras denunciar agresiones por parte de la que entonces era su pareja. Pero esa vigilancia desapareció cuando un juzgado dio carpetazo al asunto tras desdecirse ella en sede judicial. ¿Había informes médicos que acreditaban las agresiones? Sí. ¿Pedía la Fiscalía que continuasen las medidas de protección? Sí. ¿Es frecuente que las víctimas se desdigan en sede judicial por miedo, tanto al agresor como a la posibilidad de quedarse sin sus hijos, ya sea por las buenas o, como en este caso, por las malas? Pues también un sí rotundo. ¿Entonces por qué pasa lo que pasa y entonces por qué hay tanto silencio de los operadores judiciales? Esa es la pregunta para la que no encuentro respuesta. Ni el lunes ni este martes escuché pronunciamiento alguno de asociaciones judiciales o de fiscales. Esperaba que al menos dijesen que había que reflexionar sobre lo ocurrido, porque desgraciadamente no es un caso aislado. También me pasé el día esperando que los señores magistrados ilustres que integran ese Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años viviendo en un limbo de legalidad se reuniesen de urgencia o creasen un grupo de trabajo con firme propósito de enmienda al respecto. Pero esperé en vano: se ve que siguen enredados con una proposición de ley de amnistía que todavía no ha sido aprobada. ¡Ah, claro! En algunas cuestiones se mueven incluso a priori... Lo ocurrido puede parecer triste, y lo es, pero sobre todo es para enfadarse. Y que alguien reaccione.