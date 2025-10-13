Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Primeras lecciones del acuerdo

La máxima era que no se negociaba con Hamás porque era un grupo terrorista

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:43

El acuerdo de paz en el conflicto de Gaza, que este lunes fue formalizado con la debida pompa y circunstancia y que se tradujo en ... la entrega de la primera tanda de rehenes, ofrece muchas lecturas. Reflexiones que irán llegando a medida que vayamos comprobando si el compromiso entre las partes no es papel mojado, pues la historia de la conflictiva relación entre Israel y los palestinos está repleta de pasos adelante y muchos más en dirección contraria.

