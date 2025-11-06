Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La prensa y el banquillo

El desarrollo del juicio al fiscal general ha girado hacia los periodistas y el secreto profesional

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:35

Comenta

En el Tribunal Supremo sabemos que se juzga al fiscal general del Estado pero ahora parece que también se somete al examen del tribunal a ... la prensa. Por allí han desfilado esta semana varios periodistas llamados a testificar para que contasen lo que sabían sobre lo publicado en aquellos tormentosos días en que primero se dijo que la Fiscalía había ofrecido un trato a la defensa del novio de Díaz Ayuso y que alguien de la cúpula fiscal lo había abortado, para luego evidenciarse que la realidad era otra: la defensa aceptó que su representado asumiera la culpa a cambio de una condena rebajada y de exponerse a un juicio.

