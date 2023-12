Podemos y Sumar

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Unos dicen que da infinito y otro que lo correcto es que da indefinido. Como las matemáticas no fueron lo mío, me quedo con que se trata de una división sin resultado posible. Me refiero a dividir por cero. Y algo de eso es lo ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión

Temas

Columnas de opinión