Varias playas de Gran Canaria llevan casi una semana cerradas al baño por no sabemos bien qué motivo. Evidentemente, los residentes están mosqueados y a ... ellos hay que añadir las decenas de miles de turistas que esos días han llegado a una isla que es destino vacacional por excelencia -y de excelencia- y que se han encontrado con una estampa poco recomendable.

En el transcurso de esa semana, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, fue interpelada en el Parlamento sobre lo que había pasado en esas playas. Su respuesta se resume en explicar que las competencias sanitarias empiezan con la realización de muestras del agua y la determinación de si hay algún elemento nocivo para la salud, pero nada más. O sea, que la pregunta rebota hacia no sabemos quién, pues una cosa son los municipios y otra lo que sucede mar adentro.

A este paso, habrá que crear una comisión de investigación conformada por el Estado, el Gobierno canario, la Fecai y la Fecam para acabar determinando cuál es el protocolo a seguir cuando sucedan estas cosas y fijar un horizonte temporal para despejar la incógnita de lo que pasó. Y la experiencia enseña que si queremos enterrar algo en el olvido o llevar un asunto a un callejón sin salida, nada mejor que una comisión de esas características.

Decía esta semana la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jessica de León, que lo peor que le puede pasar a un destino vacacional es que sus residentes se sientan incómodos. Pues algo de eso tenemos en el caso de las playas cerradas: es otro argumento para los que sostienen que la culpa es de un modelo turístico que ha crecido mucho pero no ha garantizado unas infraestructuras y, sobre todo, una respuesta institucional a la altura de las necesidades. Pues aquí tenemos el ejemplo: unas playas limpias, un litoral en condiciones y unas administraciones ágiles y eficaces son parte de la condición de un destino turístico que aspira a seguir siendo competitivo. Puedo imaginar los apuros que han pasado estos días los trabajadores de los hoteles y apartamentos explicando a los turistas por qué no se podían bañar en las playas cerradas...

Así como hemos visto que es posible sentar en una mesa a varias administraciones para desatascar una autopista, también debería serlo reunir a los agentes implicados y resolver la incógnita para depurar responsabilidades y evitar que se repitan episodios similares en el futuro.