Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 14 de noviembre de 2025
Del director

Pistolas para todos

Los malos se están decantando por prácticas propias de otros países

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:18

En la más que interesante serie de televisión francesa 'La fiebre' se exploraba como un incidente con un jugador de fútbol acaba derivando en una ... espiral de violencia dialéctica en el ámbito político y social y se abría la puerta al debate sobre legalizar el uso de armas en Francia al estilo de Estados Unidos. En ese caldo de cultivo de polarización y ausencia de serenidad, lo que parecía imposible acababa formando parte del debate social sin mayores miramientos.

