Pistolas para todos

En la más que interesante serie de televisión francesa 'La fiebre' se exploraba como un incidente con un jugador de fútbol acaba derivando en una ... espiral de violencia dialéctica en el ámbito político y social y se abría la puerta al debate sobre legalizar el uso de armas en Francia al estilo de Estados Unidos. En ese caldo de cultivo de polarización y ausencia de serenidad, lo que parecía imposible acababa formando parte del debate social sin mayores miramientos.

En España hay ocasiones en que tengo la sensación de estar viendo los capítulos de la serie francesa. Me ha pasado en los últimos días a cuenta de los ecos del incidente en la península con un tiroteo entre agentes de la Policía Nacional y miembros de un clan de narcotráfico que utilizó armamento militar.

Según las crónicas, los malos se están decantando por prácticas propias de otros países y han sustituido las armas blancas y las pistolas por fusiles automáticos y balas que atraviesan los chalecos antibalas que suelen usar los estamentos policiales. Utilizan, además, adiestramiento militar o incluso se sirven en esos clanes de integrantes que hasta ayer mismo fueron soldados, muchas veces mercenarios y que ahora han encontrado un sustento en el narcotráfico.

Ante esa realidad, la primera reacción es pedir que se militarice a los policías, de manera que cambien las pistolas reglamentarias por fusiles automáticos y balas mucho más mortíferas. Y en la exposición de argumentos en algunas tertulias televisivas y en declaraciones de representantes de sindicatos policiales hay tal efervescencia, que se está a un paso de reclamar el fin de la limitación del uso de armas por civiles. El argumentario es muy simple y se reduce a esto: si los malos son ahora malísimos y los policías no nos garantizan protección, pues no pongamos trabas al derecho a la supervivencia por los medios que cada cual considere. Y que se pueda permitir con su bolsillo, porque esa coletilla siempre falta en el discurso...

Quizás lo que habría que preguntarse, antes de sumarnos a una espiral de beligerancia que no sabemos a dónde nos puede llevar, es por qué hay una evidente desconexión entre el estamento militar y el policial. Si para ciertas operaciones policiales hace falta personal militar, úsese, pues a fin de cuentas les une la obligación de servir a la ciudadanía. Y si ahora tanto se habla de subir el gasto en defensa, súbase quizás en lo que precisa la Policía Nacional, empezando por más medios humanos y técnicos. La barbarie no solo se combate con fuerza.