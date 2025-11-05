Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 6 de noviembre de 2025
Del director

Penitencias

En 2022 todo esto pudo haber saltado por los aires

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:34

Vayamos a la página 347 y última del ya famoso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La hoja en cuestión acaba ... con este párrafo de los investigadores: «Todo lo expuesto en el presente informe ha de entenderse en términos de presunción, y las conclusiones obtenidas, como una consecuencia de la función que, a esta Unidad, como órgano de Policía Judicial, les conferida por ley para la averiguación acerca de las circunstancias de los hechos delictivos investigados y de sus posibles responsables, por lo que quedan sometidos a valoración judicial».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  2. 2 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  3. 3 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  4. 4 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  5. 5 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  6. 6 Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»
  7. 7 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  8. 8 Las dos hijastras dicen que las agredió sexualmente y él lo niega sin dar mayor explicación
  9. 9 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»
  10. 10 El tren de Gran Canaria «es una herramienta de cohesión social»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Penitencias