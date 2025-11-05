Penitencias
En 2022 todo esto pudo haber saltado por los aires
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:34
Vayamos a la página 347 y última del ya famoso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La hoja en cuestión acaba ... con este párrafo de los investigadores: «Todo lo expuesto en el presente informe ha de entenderse en términos de presunción, y las conclusiones obtenidas, como una consecuencia de la función que, a esta Unidad, como órgano de Policía Judicial, les conferida por ley para la averiguación acerca de las circunstancias de los hechos delictivos investigados y de sus posibles responsables, por lo que quedan sometidos a valoración judicial».
¿Dice que hay que seguir investigando al hoy ministro? No. ¿Y dice entonces que no habrá en el futuro más investigaciones? Tampoco. A partir de ahí, el ministro ha interpretado -sobre todo comparando ese final con otros informes de la UCO- que su inocencia está demostrada.
Otra cosa es que se haya escrito la última página en materia de responsabilidad política, y ya estamos viendo cómo la oposición mantiene viva la llama. Como también los medios de comunicación, porque los 347 folios de la UCO dan para mucho: contratos que se pactan de aquella manera, facturas que se rehacen con altos cargos diciéndole a la empresa incumplidora cómo salir del trance...
Pero lo que no le quita nadie a Torres es una doble penitencia. Por un lado está no haber dado en el minuto uno explicaciones sobradas y detalladas de lo que rodeó a los contratos que, como ahora apunta la instrucción judicial, tenían detrás a una trama de presunta corrupción. Como tampoco se supo -o no se quiso- explicar por qué cada llamada de Koldo García y cada mensaje había que atenderla como si al otro lado del móvil estuviese un embajador de Yahvé y no un tipo que nadie entiende cómo llegó tan alto.
La otra penitencia nos lleva a 2022: en ese año todo esto pudo haber saltado por los aires. Cuando se conoció el caso Mascarillas, sí, el de los 4 millones regalados a una empresa de compraventa de coches, el Gobierno no quiso levantar alfombra alguna. Es más, trató de enterrar aquello encargándole a quien hizo posible aquel fiasco que contestase las alegaciones a la Audiencia de Cuentas, y luego PSOE y Nueva Canarias -porque así se escribió aquella historia- dieron orden de enterrar el preinforme del órgano fiscalizador que ya entonces apuntaba que había algo raro en Soluciones de Gestión, Eurofins Megalab y algunos contratos más...
Aquellos dos pecados son ahora tortuosas penitencias para Torres y su partido (y NC, no lo olvidemos).
