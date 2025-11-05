Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Entre los nervios y el enfado

Acertó Torres aceptando preguntas pero se equivocó su equipo limitando cuántas contestar. Y le sobró al ministro mezclar churras con merinas al hablar de Clavijo

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:00

No debe ser fácil llevar meses esperando saber qué dirán de uno cuando terceros te están revisando el pasado y sospechas que hay pasajes de ... los que no te acuerdas bien qué hiciste, qué dijiste y con quién cenaste. Y menos aún si, cuando llega el momento para hablar del asunto, compruebes que el sonido falla, con lo que cada chirrido de la megafonía invita al respetable a taparse los oídos o a cambiar de canal.

