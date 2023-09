La mala educación

Pueden parecer hechos aislados, pero, por desgracia, no lo son... Tenemos de todo: unos diputados que corean «cobarde, cobarde» en el Congreso en referencia al presidente del Gobierno en funciones; un portavoz socialista que sube tanto el tono y descuida tanto las formas que parece un 'hooligan' de la política; un concejal socialista que en un pleno se acerca al alcalde de Madrid y le pasa la mano por la cara como quien simula un cachetón; un ciudadano que se encara con un diputado en el AVE y se monta un lío que termina con un retraso ferroviario y una denuncia en comisaría, y el presidente de un partido tildando en el Congreso al jefe del Ejecutivo como «el más corrupto» de cuantos han ocupado el cargo...

Algunos de los episodios podrían generar alguna sonrisa más o menos intencionada pero todo el conjunto es la mar de preocupante. Es el retrato de un país tensionado en exceso, con unos partidos que han entendido que se crecen en intención de votos cuanto más chillen y cuanto más despellejen al contrario. Ya no vale con desmontar argumentos o sencillamente criticar: ahora, si se quiere despuntar y que la frase o el gesto triunfe en las redes sociales, que es donde se mercadea con apoyos masivos, lo que corresponde es comportarse casi como un matón del peor de los barrios.

No es cuestión de ponerse melancólicos y alimentar el discurso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí es verdad que hubo un momento en que los españoles pensábamos que las Cortes quedaban reservadas para lo más selecto de la sociedad y que, desde esa atalaya, daban ejemplo al conjunto. Esa era una tesis errónea, pues partía del principio de que la mayoría de españoles era sencillamente lerdos y precisábamos del tutelaje de sus señorías. Las Cortes son un espejo de la sociedad que, con su voto, conforman los plenos, y si tenemos un Congreso o un Senado maleducado, es porque la falta de educación campa a sus anchas. O sale gratis a quien la practica.

Es lo que me preocupa de plenos de investidura como el vivido esta semana. No ha sido edificante y menos aún ejemplarizante; más bien todo lo contrario. Y esos hombres y mujeres son los que nos representan a todos. Si entre ellos son incapaces de respetarse y de llegar a consensos, entonces sí que habrá que dar la razón a Mario Vargas Llosa cuando señala que la gente debe votar «lo correcto», entendiendo como tal aquello que le place al Nobel. Pero no debe ser así. Radicalmente no debe serlo.