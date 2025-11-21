Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

Libertad

Lo no se tiene se desea y que lo que se tiene durante mucho tiempo pierde valor

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:58

Comenta

Dicen que lo no se tiene se desea y que lo que se tiene durante mucho tiempo pierde valor. Algo de eso creo que puede ... pasar con las democracias. Ahora que unos celebran cincuenta años de libertad cuando en realidad hubo que esperar un tiempo desde la muerte del dictador para que España fuese realmente libre, se revisa la Transición y los fastos incluyen el celebrado ayer por la Familia Real (con la excepción del emérito, al que hoy sí se espera en un encuentro con mesa y mantel que es una pena que nadie objetivo nos lo pueda contar por aquello de los cotilleos, en especial tras las poco afortunadas memorias de Juan Carlos I).

