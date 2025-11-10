Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La consejera hizo una encendida defensa del negocio turístico

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:15

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, podrá ser recordada por hacerlo mejor o peor, según la valoración de ... cada cual, pero será difícil o casi imposible encontrar a alguien que concluya que su paso por el cargo no dejó huella. Porque no solo se ha empeñado en hacer cosas -muchas cosas-, sino que no se oculta a la hora de explicarlas y tampoco le tiene miedo a eso de incomodar a algunos. Con el añadido de que, cuando esto último ocurre, acepta sentarse, hablar, debatir y transar mejoras, pero no va con ella lo de dar de entrada un paso atrás o ceder a las presiones altisonantes.

