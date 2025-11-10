La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, podrá ser recordada por hacerlo mejor o peor, según la valoración de ... cada cual, pero será difícil o casi imposible encontrar a alguien que concluya que su paso por el cargo no dejó huella. Porque no solo se ha empeñado en hacer cosas -muchas cosas-, sino que no se oculta a la hora de explicarlas y tampoco le tiene miedo a eso de incomodar a algunos. Con el añadido de que, cuando esto último ocurre, acepta sentarse, hablar, debatir y transar mejoras, pero no va con ella lo de dar de entrada un paso atrás o ceder a las presiones altisonantes.

Mucho de eso demostró este lunes a su paso por el Foro CANARIAS7, donde hizo una encendida defensa del negocio turístico. Sorprende que a estas alturas ese tipo de mensajes sean necesarios en las islas, pero es lo que hay: se ha extendido la teoría de que el turismo es el responsable de todos los males, incluida la brecha social. Y el riesgo de esa tesis, si no se cortocircuita, es que acaba pasando factura al destino, porque no hay futuro turístico si la población demoniza ese negocio.

¿Por qué hemos llegado a esta situación? Seguramente por una mezcla de factores, incluido el hecho de que el sector se ha olvidado de mantener presente el recordatorio de su contribución al desarrollo social y económico del archipiélago. Un elemento que explica por qué somos parte del Primer Mundo, porque a unas decenas de kilómetros de nosotros hay mucho Tercer Mundo, de manera que si no estamos en ese club es, en gran medida, porque Canarias ha tenido el acierto de consolidarse como lugar de vacaciones de millones de personas de muy diversos países.

Con la ley del alquiler vacacional a un paso de su debate final y aprobación en el Parlamento, la consejera se embarca ahora en una revisión en profundidad de la legislación que regula el turismo en general en el archipiélago. Es un trabajo colosal donde también aflorarán las reticencias de unos y otros, pero es evidente que no podemos seguir viendo que hay cosas que mejorar y no hacer nada. Insisto: De León no llegó para pasar desapercibida y no le tiene miedo a los retos titánicos. Pensemos, por ejemplo, el desafío que supone poner coto a la residencialización, aclarar el trato que deben recibir los municipios turísticos y, sobre todo, poner a los ayuntamientos ante el espejo de que no vale seguir mirando para otro lado cuando se incumplen las normas que se han aprobado siguiendo los cauces democráticos.