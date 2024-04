Desde la ingenuidad

Arrancan en las Cortes los trabajos de sendas comisiones de investigación que guardan relación con los contratos que, por vía de emergencia, se realizaron en los peores momentos de la pandemia de covid-19. La del Senado se centrará en el llamado caso Koldo, mientras que la del Congreso es tan amplia que cabe todo: desde las compras que hizo aquel Ministerio vacío de estructura y de capacidad que era el de Sanidad -y así continúa- hasta las amistades empresariales de la esposa del presidente Pedro Sánchez, o los familiares de Isabel Díaz Ayuso y su querencia también por las contrataciones sanitarias.

El mero hecho de que coincidan en el tiempo ambas comisiones ya permite aventurar que serán inútiles desde el punto de vista práctico. Otra cosa es que nos resulten entretenidas. Yo, por si acaso, ya he encargado ración doble de roscas y acomodado el sofá con un buen cojín para pasar mañanas y tardes enteras viendo desfilar a ministros y ex, asesores, intermediarios, empresarios, supuestos expertos e investigados varios.

Ya lo de menos es que el Parlamento llegue tarde para revisar hechos sucedidos hace cuatro años y algunos de ellos sometidos a investigación judicial, sino que resulta evidente que hay una intencionalidad partidista en el enfoque de ambos grupos de trabajo. Más aún: no son grupos con voluntad de consenso. Estamos, en el caso del Senado, con el PP dispuesto a utilizar su mayoría absoluta para atacar a los socialistas, mientras que en el Congreso debería ser otro tanto por el lado de la izquierda y hacia el PP, pero ahí se abren algunos interrogantes, pues los aliados parlamentarios del PSOE tienen intereses particulares y no siempre coincidentes con los de la cúpula socialista.

¿Qué cabe esperar entonces de la comisión de investigación que también empieza a caminar en el Parlamento de Canarias? Pues ahí quiero ser optimista, todo ello, por supuesto, desde la más absoluta ingenuidad. Nuestro Parlamento tiene por delante una comisión que debe revisar qué se hizo, qué se pudo hacer de otra forma y qué haremos cuando llegue otra emergencia. Y también cómo es posible que los mecanismos de fiscalización internos fallaron. O eso es lo que parece ahora. Lo digo porque no acabo de entender cómo en su día la Intervención no pusiera reparos a decenas de contratos y ahora sí. Como también creo que el Parlamento debe dar con una respuesta clave: ¿por qué el Gobierno de entonces no se puso a revisar ese y otros expedientes cuando estalló el caso Mascarillas? Esa es la X canaria.