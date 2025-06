Baleares es ahora la «nueva frontera sur» de Europa. Lo ha dicho esta semana la presidenta de esa comunidad, Marga Prohens, y se ha quedado ... tan tranquila. No sabemos si es que faltó a clase el día que enseñaban que España no acaba en Algeciras, porque digo yo que también Ceuta y Melilla son frontera sur. Es más, ellos sí son fronterizos de verdad pero eso también parece desconocerlo la presidenta balear, que se ve que tampoco tiene claro que muy al sur de donde ella vive y gobierna hay otro archipiélago que se llama Canarias.

Si indignante es la afirmación, tanto o más lo es todo el discurso que justificó ese exabrupto. Prohens lo dijo tras la llegada en los últimos días de varios centenares de migrantes que habían partido de las costas del norte de África, seguramente de Argelia, y que recalaban en Baleares porque se está consolidando una ruta migratoria entre ambos puntos.

Acto seguido, añadió que la capacidad de acogida de su región está más que superada y que el Estado no puede dejar sola a Baleares ante este fenómeno migratorio. A pesar de que no hay que alegrarse por los males ajenos, al menos habrá que dar la bienvenida al asunto migratorio a una presidenta autonómica que hasta la fecha se había puesto de perfil cuando el otro territorio archipielágico española clamaba en solitario por este asunto. Ahora se ve que Prohens ya empieza a saber lo que ha sentido Canarias durante esos meses e incluso años en que otras autonomías -y también el Gobierno central- miraron hacia otro lado. Por cierto, que cuando ella habla de una respuesta del «Estado», conviene recordarle que las autonomías también son Estado, de manera que lo mismo que apunta hacia La Moncloa, debería hacerlo hacia sus colegas de las presidencias autonómicas.

Pero Prohens tiene una ventaja con la que no contó Canarias hasta hace poco: ya está en vigor un decreto ley que da respuesta a lo que ella plantea. No es que se hiciera un traje a la medida de lo que pedían Ceuta y Canarias, sino que el mecanismo de derivación obligatoria de menores migrantes no acompañados vale perfectamente para cualquier territorio que vea desbordada su capacidad de acogida. Como le sucedió en su día a Andalucía o a Murcia, que también en estos meses se han puesto en los ojos la venda de la insolidaridad.

Lo que no debe hacer Prohens es disparar para otro lado cuando ella y su partido han sido parte del problema. El mecanismo existe y es igual para todos. Ahora, que se aplique el cuento y, sobre todo, que no nos robe la condición de «frontera sur».