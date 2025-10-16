El hotel Santa Catalina, en la capital grancanaria, es el lugar elegido este viernes para una cena con motivo del 27 aniversario del Foro Canarias, ... un espacio de encuentro que preside en la actualidad Alfredo Montes y que básicamente se centra en compartir reflexiones entre hombres y mujeres de la sociedad canaria que unen sus conocimientos y sus ideas a las aportaciones de invitados de dentro y fuera de las islas.

Además de hacer balance del año, en el encuentro de este viernes se rendirá homenaje a socios fundadores del Foro Canarias: Alberto Cabré, José María Plans, Manuel Ríos y Jürgen Flick. Los cuatro han sido y son figuras de referencia en sus respectivas actividades, como también todos los integrantes del Foro.

Iniciativas como esa y otras son de agradecer porque confirman que la sociedad no está dependiendo exclusivamente de lo que deciden sus gestores públicos o sus representantes institucionales. Una democracia es mucho más fuerte si hay una sociedad civil que se organiza, ya sea en grupos amplios o pequeños, que debate, que aporta, que sugiere y que también critica y fiscaliza. Cuando eso desaparece, la convivencia se deteriora y la democracia deja de serlo.

Pero siendo todos valiosos, siempre hace faltan algunos que dan un paso al frente, se arremangan y buscan tiempo de aquí y de allí para dar forma a la voluntad de contribuir al desarrollo social. Ahí es donde emergen quienes han liderado en estos años el Foro Canarias, con Alfredo Montes ahora al frente del mismo. Y no teniendo, como es su caso, afán de protagonismo -el 'gentleman' de verdad es así-, pues razón de más para mencionarlo.

Supongo que esta noche brindarán por los 27 años y por la continuidad de ese 'club' selecto. Los que algunas vez hemos compartido un tiempo con ellos podemos dar fe de que les anima poner su granito de arena en el progreso socieconómico. Ni son un conciliábulo ni aspiran a cuotas de poder, quizás porque en gran medida se trata de hombres y mujeres que están de vuelta de casi todo y tienen cubiertas la cuota de vanidad que es parte de la condición humana.

Hasta no hace mucho, cuando se mencionaba la palabra 'foro', muchos pensaban exclusivamente en el mundo de las togas judiciales; ahora, ese término se asocia a los comentarios y discusiones en internet y redes sociales, donde efectivamente se discute y comenta en exceso, pero se lee y escucha bien poco. Este Foro Canarias es otra cosa: no sentencia pero sí que pone el oído y habla con criterio.