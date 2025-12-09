Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Del Director

Eurovisión

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:13

Comenta

Televisión Española ha decidido finalmente no ir a Eurovisión, pese a ser uno de los fundadores de la Unión Europea de Radiodifusión. Lo hace como ... señal de protesta por la presencia de Israel y las acciones de Netanyahu en Gaza. No consta de momento que Netanyahu haya decidido cambiar de posición respecto al pueblo palestino tras la decisión de TVE, como tampoco que en Gaza estuviesen muy preocupados por la presencia o la ausencia de España en el concurso, mayormente porque las posibilidades de tener luz y un televisor a mano para ver el concurso son mínimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 Cuando es imposible, es imposible
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  8. 8 «Falla la comunicación con los turistas: las piscinas naturales se están convirtiendo en trampas mortales»
  9. 9 La Aemet informa de la continuidad de un fenómeno habitual en Canarias
  10. 10 Los médicos inician una huelga de cuatro días para mejorar sus condiciones laborales y defender su «dignidad profesional»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Eurovisión