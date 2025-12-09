Televisión Española ha decidido finalmente no ir a Eurovisión, pese a ser uno de los fundadores de la Unión Europea de Radiodifusión. Lo hace como ... señal de protesta por la presencia de Israel y las acciones de Netanyahu en Gaza. No consta de momento que Netanyahu haya decidido cambiar de posición respecto al pueblo palestino tras la decisión de TVE, como tampoco que en Gaza estuviesen muy preocupados por la presencia o la ausencia de España en el concurso, mayormente porque las posibilidades de tener luz y un televisor a mano para ver el concurso son mínimas.

Vayamos por partes: lo de Israel en Gaza no tiene defensa alguna. Sabemos que el desencadenante fue un brutal ataque de Hamás y los países que lo sustentan contra ciudadanos de Israel y eso tampoco tiene defensa alguna. Pero de un país democrático se esperan reacciones que no violenten de forma sistemática los derechos humanos -de todos los humanos, y no solo de sus paisanos-.

Sigamos: el activismo y las medidas de boicot frente a hechos como los ocurridos en Gaza tienen su razón de ser. Ayudan a visibilizar algo denunciable y remueven conciencias. Otra cosa es que esas medidas acaben poniendo el foco en las personas y no en los gobiernos, que son los responsables de las medidas ejecutivas.

Con esas dos premisas sobre la mesa, boicotear Eurovisión saliéndose del concurso si continúa Israel es más bien un boicot a los artistas que al país. Ylo pagan los cantantes españoles que aspiraban a ir, el público que ve el concurso año tras año y también el resto de artistas de los países participantes.

Después está el asunto de la coherencia: ¿se saldrá España de los Juegos Olímpicos si se mantiene en los mismos Israel? ¿Y de las competiciones de fútbol y de baloncesto internacionales en las que hay presencia de equipos de aquel país? Ya puestos, ¿haremos lo mismo con China, que ha sido denunciado por activa y por pasiva por su represión a determinados colectivos o por la pugna por el control del Tíbet? ¿Y por qué no rompe España relaciones con Hungría viendo cómo se las gasta en materia de trato a homosexuales y a migrantes su Gobierno? E incluso ¿por qué no declaramos la guerra a Estados Unidos viendo la salidas de tono de Donald Trump?

Matar moscas a cañonazos es algo que cuesta entender. Sobre todo cuando TVE lleva años conviviendo con Israel en Eurovisión y no se le ha ocurrido preguntar qué hace ese país en un concurso europeo. Por no hablar de Australia, que también está...