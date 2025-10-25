Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 25 de octubre de 2025
Del director

Un Estado 'aplatanado'

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:11

En el Tribunal Supremo están hartos con la pachorra del Gobierno central en lo relativo a los menores en situación de asilo que se encuentran ... en Canarias. Para que luego digan que en las islas estamos 'aplatanados' y lo hacemos todos al golpito: en los despachos ministeriales sí que se lo toman con una parsimonia desesperante. O quizás no es eso: lo mismo es que alguien pensó que lo mejor que se podía hacer con un menor es que corriese el tiempo, se convirtiese en adulto y mientras tanto que estuviese todo ese tiempo bajo la competencia del Gobierno canario, cuando ya el propio Supremo se ha encargado de dejar claro que los menores bajo el paraguas de la protección internacional son competencia directa del Estado.

