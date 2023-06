Dos apuntes para cerrar la semana

El Puerto: sin transparencia y en el descuento. Puede estar cargado de buenas intenciones el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con sus cambios de organigrama y esa decisión de habilitar un puesto a personas que entraron a trabajar en el ente portuario sin haber pasado un proceso de selección.

Puede ser verdad eso de que Luis Ibarra quiere acabar con determinados grupos de presión interna que lastrarían la toma de decisiones y que no estarían a la altura de los tiempos que corren... Ahora bien, hasta las mejores de las intenciones son fuente de muchos 'peros' cuando se cometen dos errores de bulto: 1) la ausencia de transparencia. Con lo fácil que habría sido que Luis Ibarra compareciera en rueda de prensa para contar lo que iba a hacer y, de paso, denunciar a quienes teóricamente juegan no solo en su contra, sino contra el progreso portuario.

Y 2) no es de recibo afrontar esa reorganización, como tampoco no se justifica elegir este tiempo de descuento en su cargo, para garantizar un buen puesto a media docena de personas. Tras las elecciones del 28M y el cambio de Gobierno de Canarias que está en puertas de materializarse, habrá movimiento de sillas en las dos autoridades portuarias provinciales, y Luis Ibarra lo sabe porque así llegó al cargo en dos ocasiones. Y el 23 de julio ese cambio de ciclo político puede ser incluso estatal, de manera que hasta en Madrid tendrían mucho que decir sobre estos movimientos opacos. Con lo mucho que se ha avanzado en la actividad portuaria, es una pena que la imagen final no sea la mejor posible.

Explicaciones sobre el naufragio. Pedro Sánchez estará hoy en Tenerife, en un acto de precampaña en el que contará con los candidatos al Congreso por las dos provincias. A ver si en esta ocasión tiene el detalle de dar alguna explicación sobre lo ocurrido con esos más de 30 inmigrantes fallecidos cuando eran rescatados por las autoridades de Marruecos.

El espacio que nos separa del país africano precisa de definición, pero sobre todo una tragedia como esta necesita explicaciones claras. Sánchez no tiene más que llamar al primer ministro marroquí y preguntarle... o al rey Mohamed VI.

Mantener el mutismo ministerial solo sirve para extender la sospecha sobre una especie de sumisión a Marruecos, una teoría que cobra fuerza tras el giro de Sánchez y el ministro Albares en relación al contencioso saharaui. Lo dicho: los mítines, como el de hoy, no solo sirve para pedir el voto; también para dar la cara.