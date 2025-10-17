Dos apuntes para cerrar la jornada

Comenta Compartir

Nuevo impulso en Canaragua. La patronal de Las Palmas, con la Confederación Canaria de Empresarios al frente, aplaudió este viernes la entrada de tres grupos ... de referencia en el mundo de la iniciativa privada como son Satocan, Martinón y Domingo Alonso en el accionariado de Canaragua. No es para menos. Estamos ante una de las noticias de la economía canaria del año, pues supone dar un impulso, con capital local, a una compañía que es clave en un factor de progreso en las islas como ha sido y es la gestión del ciclo integral del agua. El auge del turismo, motor indiscutible de la economía de Canarias, no se puede explicar en gran medida sin unos puertos que garantizaran la llegada de mercancía para atender a esa población flotante que es el turismo; por supuesto, otro tanto con los aeropuertos que garantizan la conectividad con el exterior y entre las islas; y también con la garantía de que cuando se abre el grifo sale el agua. En esto último, la historia de Canarias, y en especial de las islas orientales, ha sido ejemplar: ante la escasez de lluvias y unos recursos hídricos en el subsuelo escasos y costosos de conseguir, no quedó otra que echar mano de la desalación. A partir de ahí se comenzó a escribir el progreso del archipiélago. Por eso, que haya capital canario para las nuevas exigencias de sostenibilidad que precisa ese negocio es merecedor del aplauso. Y si se trata de empresas que acreditada experiencia en eso de avanzar con fundamentos sólidos, pues mejor aún. Para redondear la jugada, se garantiza una continuidad en la gestión de Canaragua, con su CEO actual, José Juan González, pasando a convertirse en presidente de la entidad.

Trump y Sánchez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dejar constancia de su malestar con España porque no eleva el gasto militar como el resto de socios de la OTAN. En público, el Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado entrar en la confrontación directa, sabedor de que su margen de maniobra -y de resistencia- es escaso. Pero en clave política, cada palabra de Trump en ese sentido le permite al presidente del Gobierno de España y líder de los socialistas erigirse en abanderado de la izquierda, que es claramente a lo que está jugando en busca de los votos de los desencantados con Podemos y, sobre todo, con Sumar. En un escenario de polarización absoluta, la confrontación actual puede derivar un rédito electoral a corto plazo para el PSOE.

