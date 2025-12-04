La diplomacia murió

Viendo cómo el mundo, apuntarse a estudiar la carrera diplomática tiene mérito. Lo digo porque da la sensación de que las principales cancillerías se han ... puesto de acuerdo para aplicar un expediente de regulación de empleo y prescindir de sus diplomáticos. En su lugar proliferan los asesores en materia militar, que es una profesión altamente demandada.

Con el conflicto de Gaza solucionado a medias y cruzando los dedos para que no vuelvan los tiros, ahora las miradas transitan entre Europa y el Caribe. En el Viejo Continente no se ha logrado la paz en la guerra en Ucrania y llega el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y amenaza abiertamente con una contienda con el conjunto de Europa. Así, sin anestesia y sin esgrimir un motivo exacto. Todo ello con Estados Unidos poniéndose de perfil, pues ya se sabe que a Donald Trump sus aliados le interesan solo si pasan por caja para comprar armamento estadounidense.

La OTAN, por su parte, lleva meses advirtiendo a sus integrantes de que hay que rearmarse, pero sin explicar tampoco en qué informes concretos sustenta esa amenaza cierta de ataques y de qué tipo serían. Como tampoco hay una explicación de qué hace la Alianza desde el punto de vista diplomático para evitar la escalada.

Y si alguien pretende que sea la Unión Europea quien tome la delantera en esas negociaciones para rebajar la tensión, pues apaga y vámonos. La UE sigue sin tener una política exterior común y con mimbres tan diversos no se puede hacer un cesto mínimamente presentable. Menos todavía cuando nos encontramos con sospechas de corrupción en el corazón de la diplomacia europea.

Si miramos al Caribe, lo que vemos es una política estadounidense que calca la doctrina Monroe del 'patio trasero' y con unos modos propios del bulo que derivó en la Guerra de Cuba con la explosión del 'Maine'. Si de verdad Washington tiene indicios fundados de que Venezuela y Colombia son narcoestados y de que sus jefes de Estado están al mando de esos negocios, ya está tardando en llevar las pruebas a la Justicia internacional... pero el problema es que EE UU no reconoce esa jurisdicción porque no le interesa. Sus soldados y sus mandos serían los primeros en sentarse en el banquillo de los acusados por numerosas operaciones encubiertas.

Estamos, por tanto, ante un peligroso ciclo en el que se imponen la sinrazón y los más fuertes. Volvemos al Lejano Oeste y el sheriff de Washington no deja de ser un pistolero. Electo pero de gatillo fácil.