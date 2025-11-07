Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
Del director

El Congreso

En cuanto a los que miran el espectáculo, quizás los casos más llamativos son los de ERC y el PNV

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:36

En el Congreso de los Diputados asistimos a un curioso duelo de partidos: unos juegan al bloqueo, otros a colocar en un lugar secundario el ... poder real del legislativo, después están los que se ponen de perfil y asisten al espectáculo de los anteriores, mientras que hay otro segmento que evita utilizar el mecanismo constitucional para salir de este limbo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  2. 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  4. 4 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  5. 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  6. 6 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  7. 7 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  8. 8 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  9. 9 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
  10. 10 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Congreso