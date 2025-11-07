En el Congreso de los Diputados asistimos a un curioso duelo de partidos: unos juegan al bloqueo, otros a colocar en un lugar secundario el ... poder real del legislativo, después están los que se ponen de perfil y asisten al espectáculo de los anteriores, mientras que hay otro segmento que evita utilizar el mecanismo constitucional para salir de este limbo.

Esta semana ha sido Junts quien ha dado un paso más en su estrategia de hacerse notar y ha anunciado que bloqueará todas las iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez. No deja de ser una curiosa manera de entender el parlamentarismo, pues los diputados de Carles Puigdemont han pasado de decir que a ellos España les interesaba poco o nada, para después sumarse al juego de las Cortes porque querían que saliera adelante la amnistía y ahora, de repente, se convierten en las señorías del 'no' continuo, dándoles igual si la iniciativa legislativa de turno es o no beneficiosa para los propios catalanes. Ya puestos, el día que vuelva a haber elecciones generales quizás deberían contarle a los votantes si aspiran al acta para hacer algo o para impedir que otros lo que hagan. Es el suyo un parlamentarismo a la contra que, por lo que vamos sabiendo, trata de recuperar la devaluada imagen de Junts entre el electorado catalán, cada día más proclive a un independentismo más ultramontano y xenófobo.

En cuanto a Pedro Sánchez y los socialistas, el mensaje es claro: si de nuevo carecen de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, todo seguirá igual, esto es, el Ejecutivo continuará gobernando en minoría y el país bloqueado. Es, por tanto, un parlamentarismo que desprecia al propio Parlamento. Espero que cuando haya valentía para abrir el melón de una reforma constitucional a fondo, se corrija esta anomalía. Pero con garantías ciertas de que gobernar así tiene consecuencias: miremos, por ejemplo, a Estados Unidos, donde ya se están cancelando servicios públicos por el bloqueo en las cuentas del Estado a su paso por el legislativo.

En cuanto a los que miran el espectáculo como si no fuera con ellos, quizás los casos más llamativos son los de ERC y el PNV, tan activos en su día para la censura que acabó con la salida de Rajoy de La Moncloa y la llegada de Sánchez y ahora tan pasivos.

Y queda el PP, que se resiste a activar una censura (Vox no puede hacerlo por faltarle escaños para ello), pero que ve que cada que pasa quien crece demoscópicamente es el partido de Abascal.

Un callejón sin salida aparente, en suma, pero que sí tiene una clara: disolver y convocar elecciones. Pero ese botón solo lo puede pulsar Sánchez.