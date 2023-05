En la pre y en la campaña, la publicación de sondeos siempre calienta los ánimos de los equipos que coordinan las estrategias de cada partido. O los enfrían, según sean los resultados. En esta ocasión se da un fenómeno curioso:se están combinando una campaña para elecciones autonómicas y locales con sondeos para comicios generales, cuando estos tendrán lugar a final de año. Es evidente que hay un trasfondo: el 28 de mayo es planteado por los grandes partidos de ámbito nacional, sobre todo el PP, como una especie de primera vuelta. De hecho, el mensaje repetido hasta la saciedad por sus dirigentes es que hay que votar al PP para así echar a Pedro Sánchez, quien, en puridad, no se presenta ante los electores el último domingo de este mes de mayo.

Para calibrar esos sondeos, como también para hacerlos en el caso de Canarias, hay que tener siempre muy presente la circunscripción. En España en las generales se vota por provincias, mientras que el 28 de mayo en Canarias habrá una urna muy isleña para los cabildos, más otra para la lista regional al Parlamento. No son cuestiones folclóricas ni baladíes; todo lo contrario.

Me explico:sorprende ver cómo se está aventurando en sondeos qué obtendría ahora mismo Sumar en unas elecciones generales cuando a día de hoy no está claro cómo y con quién concurrirá, pero sobre todo no sabemos en cuántas provincias. Imaginen ese encuestado de la península vaciada al que le preguntan si votaría a este u otro partido y después, cuando llegan las elecciones, descubre que esa o aquella candidatura que nombró no compite en su circunscripción. Es lo que pasa cuando algunos creen que el mundo (España) nace y muere en Madrid. Y no, hay más mundo (España) por ahí. Como tampoco Canarias es solo Gran Canaria y Tenerife.

Otro dato ilustrativo sobre esto último:Vox no sacó representación alguna en las islas en 2019 y ahora parece haber aprendido alguna lección de aquel fracaso. ¿De qué forma? Pues esforzándose por presentar el mayor número de candidaturas posible, porque solo si se tiene presencia en muchos municipios, se podrán ir sumando votos para conseguir actas en cabildos y Parlamento.

Y en cuanto a la circunscripción regional, un último apunte:esta será la segunda experiencia con esa fórmula. En 2019 su voto no se diferenció mucho del que aparecía en las planchas insulares. Veremos cuánto dura ese paralelismo.