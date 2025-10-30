Hubo un tiempo en que los circos eran objeto de admiración, con un punto incluso casi aristocrático. Pero eso cambió hace años y ahora, cuando ... se habla de que algo «es un circo», todos pensamos en lo negativo, a medio camino entre la decadencia y la vergüenza ajena.

Aunque solo sea por aquel pasado glorioso, no se merecen los circos -menos aún sus profesionales- que se compare lo vivido este jueves en el Senado con aquel espectáculo y quienes lo hacían posible. «Esto es un circo», dijo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando empezó a hartarse ante algunas preguntas de los senadores de UPN, Vox y PP, una calificativo que mereció el reproche del presidente de la comisión de investigación. Para que quede claro: es lamentable que el máximo representante del poder ejecutivo se exprese en esos términos sobre el trabajo que hace un órgano del poder legislativo pero a ese nivel hemos llegado en este país. Le podrá gustar más o menos, pero seguro que tampoco le hace feliz que un senador tilde de «circo» la labor del Gobierno.

Lo que sí pudo haber dicho Sánchez, y se habría ajustado a la verdad, es que las cinco horas invertidas por él y los senadores fueron una pérdida de tiempo. Allí cada cual fue con el guion previamente escrito, de manera que UPN, Vox y PP salieron triunfantes porque entendían que habían acorralado al jefe del Ejecutivo y le habían hecho reconocer cuestiones que creen que se volverán en breve en su contra. Por su parte, los socialistas salieron con la sensación de victoria. Después están los que navegan entre unos y otros, como Junts, que de repente ha cambiado de bancada y ahora está en la oposición, con una teatralización excesiva para ver si no nos acordamos de ese repentino cambio de posición.

De todo lo escuchado, me llamó especialmente la atención la intervención del senador autonómico de Coalición Canaria Pedro Sanginés. Fue el suyo un interrogatorio centrado en la responsabilidad política, y no la penal, un matiz que no es baladí y que es evidente que descolocó de entrada e incomodó después a Sánchez. En las antípodas, lo de Fabián Chinea, de ASG, que hubo momentos en que parecía un representante del Partido Socialista.

¿Conclusión? Todo sigue en el mismo sitio. El tiempo dirá si las afirmaciones de Sánchez son falsedades, porque eso sí tiene consecuencias penales.

En todo caso, los circos no se merecen el símil. Y los españoles tampoco perder cinco horas.