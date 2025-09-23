Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Del director

El chiste y la censura

¿En qué momento alguien decidió que el humor de trazo grueso estaba prohibido?

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:49

Cuando alguien hace un chiste, hay dos opciones: que el público comparta la supuesta gracia del mismo o que no sea así. Otra cosa es ... que si ocurre lo segundo, el autor del chiste sea despedido. Si esto último sucede en el ámbito de la empresa privada, sin interferencia ajena, pues nada hay que rechistar. A fin de cuentas, funciona aquello de 'reservado el derecho de admisión', de manera que las empresas son libres de contratar al chistoso y también de despedirlo si entienden que no se ajusta a lo que pretendían.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  2. 2 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  3. 3 Declarado el fraude de bitcóin que afectó a miles de inversores: «Es un hito histórico»
  4. 4 Los higos pueden cambiar tu vida
  5. 5 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  6. 6 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  7. 7 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  8. 8 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  9. 9

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  10. 10 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El chiste y la censura