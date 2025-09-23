El chiste y la censura

Cuando alguien hace un chiste, hay dos opciones: que el público comparta la supuesta gracia del mismo o que no sea así. Otra cosa es ... que si ocurre lo segundo, el autor del chiste sea despedido. Si esto último sucede en el ámbito de la empresa privada, sin interferencia ajena, pues nada hay que rechistar. A fin de cuentas, funciona aquello de 'reservado el derecho de admisión', de manera que las empresas son libres de contratar al chistoso y también de despedirlo si entienden que no se ajusta a lo que pretendían.

Todo lo anterior cambia sustancialmente cuando hay un poder público que determina si un chiste es gracioso o no. Y si eso es preocupante, más grave es que ese poder público se considere con el derecho de amenazar a quien contrata al chistoso, de manera que su empleo depende del criterio del político de turno.

Esto último es lo que ha pasado en Estados Unidos, donde el presentador televisivo Jimmy Kimmel vio cómo su programa era cancelado temporalmente -por suerte este lunes se anunció su retorno- porque a la Casa Blanca no le gustó una broma a cuenta del asesinato del activista Charlie Kirk. Kimmel no trabajaba en la televisión pública, sino en ABC, que forma parte del conglomerado del gigante Disney, y esta recibió la reprimenda del cargo público encargado de regular los medios en EE UU, es decir, el tipo que trabaja al dictado de la Casa Blanca y que renueva o no las licencias para la emisión televisiva.

Lo ocurrido suena a la Televisión Española del franquismo e incluso de la Transición. Sí, de la Transición ucedista y de la socialista... Pero que esto pase en pleno siglo XXI en un país que presume de ser referente de las libertades es desolador.

En cuanto a si era oportuno el chiste en cuestión, sobre todo a los pocos días del atentado mortal, no caigamos en el error de poner el foco donde interesa para difuminar la cuestión de fondo. Eso no es lo grave en este asunto. E incluso si el chiste fue poco afortunado, habrá que preguntar en qué momento alguien decidió que el humor de trazo grueso estaba prohibido en un sistema de libertades. Porque si la audiencia de Kimmel se indignó, la reacción lógica era no sintonizar el canal el día después. Eso habría sido más que suficiente y con seguridad habría llevado a la cadena a un despido, pero que lo haga por indicación de un político malhumorado es harina de otro costal.

Sí, de ese costal que empieza prohibiendo el humor, continúa diciéndonos qué leer y qué no, después desprecia a la ciencia y premia la brujería... y sin darnos cuenta estamos en la Edad Media.