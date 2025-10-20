Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

El cambio de hora

Sánchez podía haber planteado que la península volviese al horario canario

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:24

El próximo fin de semana toca cambiar de nuevo la hora ante la llegada del invierno y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ... ha creído encontrar ahí un filón para que se hable de él y no de otros asuntos que tienen que ver con su gabinete y su partido. De manera que, raudo y veloz, ha propuesto que el cambio de hora llegue a su fin y que toda Europa se quede sin estar adelantando y atrasando los relojes cada seis meses.

