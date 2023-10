Ya sabíamos que el ministro Grande-Marlaska no era dado a la autocrítica. Ni un miligramo de esa medicina. Lo vimos cuando la crisis migratoria en plena pandemia convirtió el muelle de Arguineguín en la imagen de la vergüenza ajena y lo hemos vuelto a ver este lunes con su visita a Gran Canaria.

Básicamente, el ministro del Interior llegó para felicitarse de lo bien que lo está haciendo su departamento ante el repunte migratorio. Que ha habido días en que el muelle de La Restinga estaba desbordado, pues no es para tanto; que el personal de Salvamento, así como los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran extenuados, pues que hagan estiramientos para evitar las agujetas; que los garajes de las comisarías no se diseñaron para que los ocupasen los inmigrantes acostados sobre esterillas a la espera, pues que no se quejen, que a fin de cuentas peor estaban en la barquilla que los trajo... Evidentemente Marlaska no dijo lo anterior, pero hay veces en que los silencios son tan elocuentes como las palabras. Y este es uno de esos episodios.

Empiezo a sospechar que Marlaska es sabedor de que no repetirá como ministro si Pedro Sánchez es investido de nuevo presidente. Por eso, quizás, tampoco le quita el sueño lo que aquí suceda. Si fuera al revés, habría podido venir acompañado de sus colegas ministros que también tienen competencias en la materia, como también podría haberse traído a algún comisario europeo para que asuma que esta frontera que es Canarias es, en realidad, una linde comunitaria.

Con esta gestión manifiestamente mejorable, se está jugando con fuego. Es una suerte que la mayoría de migrantes, en especial los subsaharianos, sean tan pacíficos que, comparada con la miseria de la que viven, estar en un muelle o el suelo de un garaje sea como un hotel de cuatro estrellas superior. Pero si somos Primer Mundo, debemos dar un trato coherente con esa condición y, sobre todo, un trato que se ajuste a los parámetros legales que nos hemos dado como país.

En la memoria de todos queda aquel día en que, ante una pregunta parlamentaria, Marlaska fue incapaz de pronunciar el nombre de Arguineguín. Un momento así lo tiene cualquiera, pero en su caso llueve sobre mojado. No acertaba a decir Arguineguín porque le costaba entender el problema, y ayer le costó hacer una mínima autocrítica porque parece que sigue convencido de que no hay problema alguno. Todos tenemos espejos en los que nos gustar mirarnos, pero algunos han cambiado las paredes de su casa por espejos. Ese es el problema.