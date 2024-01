¡Que viva la vida!

Amigos-as, el nuevo año 2024 me lleva a compartir con Uds. algunas frases de autores célebres que dicen así:

1.-Los 2 días más importantes en tu Vida son el día en que naces y el día en que descubres para qué naciste. Mark Twain.

2.- La vida es 10% lo que te pasa y 90% cuál es tu reacción a las cosas que suceden. John Maxwell.

3.- El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento es ahora. Proverbio chino.

4.- Una vida no examinada no vale la pena ser vivida. Sócrates.

5.- Nunca se puede cruzar el océano a menos que tengas el coraje de perder de vista la costa. Cristóbal Colón.

6.- Podemos tener más de lo que tenemos, ya que podemos llegar a ser más de lo que somos. Jim Rohm.

7.- Tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Henry Ford.

8.- La inspiración existe, pero tienes que encontrarla trabajando. Pablo Picasso.

9.- Solo hay una manera de evitar la crítica: no hacer nada, no decir nada, y no ser nada. Aristóteles

10.- Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Jesús de Nazaret.

Les deseo a todos Uds. un ¡feliz año nuevo 2024! Lleno siempre de mucha paz.